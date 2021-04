Secun de la Rosa y Miguel Rellán llegarán al Gran Teatro con el fenómeno literario 'Los asquerosos'

Somos seres sociales. Desde que nacemos estamos inmersos en una sociedad que, sin embargo, nos aprisiona. La prisa y el ruido provocan un deseo real de soledad que muchas veces sólo conseguimos si nos alejamos de aquéllos. Todas estas cuestiones ya las abordó Santiago Lorenzo en su fenómeno literarios Los asquerosos, publicada en 2018, que Jorde Galcerán y Jaume Buixó han adaptado al teatro. Protagonizada por Secun de la Rosa y Miguel Rellán, ambos con una dilatada experiencia en el cine, la televisión y el teatro, este nuevo trabajo llegará al Gran Teatro de Córdoba el próximo 15 de mayo.

La novela cuenta la historia de Manuel, un joven que ha herido a un policía y se ha dado a la fuga, refugiándose en casa de su tío. No sabe el alcance de la lesión pero su tío le aconseja que desaparezca: sea cual sea la gravedad, darán con él y pasará un largo tiempo en la cárcel. Manuel no tiene otra opción que escapar aprovechando la noche y se refugia en un pueblo perdido y abandonado, un pueblo al que ambos deciden llamar Zarzahuriel. Allí, a pesar de no contar con casi nada y subsistir de milagro, Manuel descubre su verdadera vida.

Solo tiene contacto telefónico con su tío, que le ayuda en lo que puede desde la distancia. La paz, la tranquilidad y la libertad que Manuel respira en Zarzahuriel no le hacen echar en falta nada. Al contrario, su precariedad es lo que le acerca, hasta casi tocarla, a la felicidad. Y esto es así hasta que una familia urbanita, los mochufas como él los llama, decide disfrutar la vida rural y adquiere y se instala en otra de las casas abandonadas de Zarzahuriel. Esta convivencia inesperada trastocará la existencia de Manuel y ensuciará para siempre su paraíso.

La adaptación teatral de la novela de Lorenzo recoge toda la aventura a través de la mirada de los dos hombres, Manuel y su tío. Cada cual desde su espacio van viviendo juntos los distintos estadios por los que pasa la vida de Manuel, separados por la distancia pero unidos en escena como si estuvieran en un mismo lugar: el miedo inicial a perder la libertad, el descubrimiento de la felicidad de la vida solitaria y precaria, la ridícula facha de los mochufas domingueros ensuciando su paraíso, la vuelta a la ciudad y el final definitivo a la búsqueda de la libertad absoluta.

Todo ello a través del castellano radical e inclasificable de Lorenzo, que dota a la historia de un sentido del humor que es, simplemente, distinto a lo que conocemos.

Las entradas para asistir a la obra de teatro se pondrán a la venta próximamente y tienen un precio de entre 11 y 27 euros.