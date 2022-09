El flamenco toma la agenda del primer finde de septiembre, que también trae a Ara Malikian a la Plaza de Toros

Ara Malikian hace parada en Córdoba

El violinista libanés Ara Malikian estará este sábado en la Plaza de Toros con su gira mundial The Ara Malikian World Tour. En el concierto, el artista presentará su último disco, Ara, inspirado en su hijo. En palabras de Malikian, el álbum es “el resultado de ver crecer a mi hijo, es el resultado de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre.

Electroflamenco en el cine Fuenseca

El ciclo Latidos flamencos traerá este viernes al cine Fuenseca el electroflamenco 3.0 de Artomático; una obra escénica en formato trío donde la electrónica y creación sonora de Artomático convive con la danza de Paula Comitre y el saxo contemporáneo de Juan M. Jiménez.

El multi-instrumentista Diego Villegas & Electro Acoustic Band serán los protagonistas del ciclo durante este sábado, cuando presentarán en el Fuenseca su nuevo proyecto Cinco, un recopilatorio de vivencias, de experiencias e inspiraciones, que el artista sanluqueño ha tenido en cada uno de sus viajes, por los cinco continentes.

Más flamenco

Además de los conciertos en el cine Fuenseca, Córdoba tendrá este fin de semana otras actuaciones donde el flamenco será el protagonista. Así, en la Plaza del Triunfo actuará la bailaora Clara Gutiérrez (este viernes) y la cantaora Amparo Ramos junto al guitarrista David Leiva (este sábado) dentro del ciclo Flamenco en la Terraza.

El Capullo de Jerez y Pedro El Granaíno, en el cartel del Festival de Cante Grande en Cabra

El Festival de Cante Grande Cayetano Muriel, organizado por el ayuntamiento de Cabra en colaboración con la Peña Flamenca Cayetano Muriel, celebra este viernes su cuadragésima edición a partir de las 21:30 en el Auditorio Alcalde Juan Muñoz. Al cante estarán Pedro El Granaíno, El Capullo de Jerez, Julián Estrada, Ezequiel Benítez y Luis Perdiguero; al toque, Patrocinio Hijo, Manuel Silveria, Antonio Carrión, Ramón Trujillo y Paco León. La maestra de ceremonias será Laura Caballero.

Araceli Muñoz y Chaparro Hijo, en el Festival Flamenco de Villa del Río

La caseta municipal de Villa del Río acogerá este viernes el Festival Flamenco In Memorian Joaquín Garrido. En su cartel estarán, al cante, Rancapino Chico, Antonio Haya El Jaro, Reyes Carrasco y Rocío Luna; al toque, Antonio Higuero, Antonio Miguélez, Niño Seve y Chaparro Hijo; y, al baile, Araceli Muñoz. Presentará Juan Ortega Chacón.

Cines de verano

Los cines de verano de Esplendor Cinemas proyectarán este viernes las siguientes películas: Voy a pasármelo bien (El Coliseo de San Andrés), Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda (Delicias) y Padre no hay más que uno 3 (Olimpia).

Festival Internacional de Música Sefardí

El Festival Internacional de Música Sefardí, considerado como Festival Oficial dentro de la iniciativa de la Red de Juderías de España Caminos de Sefarad y referente internacional de la música sefardí, ofrece este fin de semana su primer ciclo de conciertos con las actuaciones del trío flamenco Alxaraf (este viernes) y Tanyedores (este sábado). Las actuaciones tendrán lugar en el Espacio Cultural Rey Heredia (calle Rey Heredia, 22), a partir de las 22:00, y la entrada es gratuita hasta completar aforo.