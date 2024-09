Adiós a septiembre con Cosmopoética, los conciertos de Raule y Los Chichos, y la Noche de los Investigadores

Cosmopoética

La poesía inunda de este viernes la ciudad de Córdoba. El Festival Cosmopoética arrancará su 21 edición en el Teatro Góngora a las 20:00 con la presencia de una de las más grandes autoras de la literatura europea actual: la rumana Ana Blandiana, que regresa al festival que la dio a conocer en España en el año 2007. La autora, que hoy tiene en su haber el Premio Princesa de Asturias de las Letras y es candidata habitual desde hace varios años al Premio Nobel, mantendrá un encuentro en el que repasará su vida y su obra y para el que ya están reservadas todas las entradas.

La noche de la apertura se completará con un concierto de la banda Melifluo, uno de los grupos de referencia del pop rock español actual. Poesía y música se unirán así un año más en el arranque de un festival que se extenderá hasta el 5 de octubre con la presencia de una amplia nómina de autores nacionales e internacionales y con un extenso programa de actividades alternativas. En este enlace puedes conocer toda la programación de Cosmopoética para este finde.

Raule y Los Chichos, en el Teatro de la Axerquía

El músico, compositor y cantante independiente Raule ha programado para este viernes un concierto en La Axerquía dentro de su gira Zurdo. Después de un año espectacular con la gira Limbo, el cantante se ha consolidado como un artista revelación, colgando solds out y llenando las salas de su flamenco, pop y funk. En el caso de Córdoba, el concierto tendrá lugar el 27 de septiembre y las entradas, que saldrán a la venta próximamente, tendrán un precio de 25 y 35 euros.

Con más de 30 millones de discos vendidos, Los Chichos se despiden de los escenarios con Hasta Aquí Hemos Llegado, una gira muy especial con la que llegarán este sábado a La Axerquía.

Actividades al Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio

Desde este martes y hasta este viernes, Córdoba acoge el Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio en las que regiones de todo el mundo se han reunido en la capital para trazar líneas maestras en pro de la protección del patrimonio. Dado que se trata de un encuentro de expertos y no abierto a la ciudadanía, el Ayuntamiento de la capital ha organizado actividades paralelas en las que sí pueda participar la sociedad.

Junto a rutas organizadas por las delegaciones de Participación y Mayores del Ayuntamiento, el Colectivo Vimart ofrecerá este viernes, de 12:00 a 00:00, un mercado de artesanía junto al Centro de Recepción de Visitantes. Junto al Triunfo de San Rafael, las denominaciones de origen de Córdoba y la Cofradía del Salmorejo Cordobés harán una muestra gastronómica de 12:00 a 15:00.

Asimismo, de 11:30 a 13:30, el jardín delantero del Alcázar de los Reyes Católicos acogerá un espectáculo a cargo de Córdoba Ecuestre. Por otro lado, a partir de las 12:30, en la plaza del Triunfo se podrá ver un espectáculo flamenco; de 12:00 a 15:00 en el embarcadero habrá paseos en piragüa; de 20:00 a 00:00, un espectáculo de flamenco electrónico en la Puerta del Puente; y Ángel Reyes actuará en el Quiosco Joven a partir de las 21:00.

Las actividades paralelas de este congreso finalizarán a las 23:00 en el parque de Miraflores con un espectáculo de drones.

Jornada de puertas abiertas en Medina Azahara

Con motivo del Día Mundial del Turismo, que se conmemora este viernes, el yacimiento arqueológico de Medina Azahara celebrará unas jornadas de puertas abiertas en dos turnos: a las 10:30 y a las 12:00.

Además, el Museo Arqueológico de Córdoba ha organizado para este viernes a las 18:30 una visita temática para la que es necesaria inscripción previa.

Noche de los Investigadores

Un año más, la Universidad de Córdoba (UCO) celebrará este viernes la Noche Europea de los Investigadores, una cita en la que la ciencia se vuelve popular, facilitando así su divulgación. La jornada arrancará a las 17:45 en el Rectorado de la UCO, donde se celebrará la Gala Central de esta cita con el final de tres concursos. En el primero, Cuéntame tu tesis, seis estudiantes de doctorado explicarán, en formato de monólogo científico y divulgativo, el contenido de su tesis doctoral. En el segundo, El Reto de Saber, el alumnado de los tres centros escolares finalistas, CES Lope de Vega, IES Albenzaide e IES Canalejo Olmeda, expondrá sus trabajos de investigación. Y, en el tercero, los centros escolares Virgen de la Cabeza, la Trébola Montessori School, Nuestra Señora de Loreto y CDP Séneca se disputarán la final del concurso de los pósteres científicos que han elaborado en el marco del proyecto sobre biodiversidad y ciencia ciudadana Incluscience-Me.

A partir de las 19:30 empezará en los Jardines del Rectorado la Feria de los Ingenios en la que grupos de investigación de la UCO mostrarán, en 30 stands diferentes, sus estudios a través de talleres experimentales, juegos y experimentos científicos dirigidos tanto a grandes como a pequeños.

Concierto solidario de góspel y soul

Con el cartel de No hay entradas, el Coro Góspel Córdoba ofrecerá este sábado en el Teatro Góngora un espectáculo su espectáculo anual para recaudar fondos a favor de la Asociación San Rafael Alzheimer y otras demencias. Aretha, Beyoncé, Jackson, Abba y muchos otros artistas serán homenajeados, y se escucharán temas icónicos como Happy Day, I Will Follow Him o Nearer my God To Thee. Setenta voces, tanto de Córdoba como de cuatro nacionalidades diferentes, bajo la dirección musical de Nacho Lozano y la producción musical de Nicolás Barrena.

Aniversario de la asociación Amigos de los Patios Cordobeses

Con motivo del 50 aniversario de la asociación Amigos de los Patios de Córdoba, la Casa de las Campanas acogerá este sábado a las 22:00 un concierto de Vandalia Trío.

Poesía en el Jardín Botánico

Y coincidiendo con el inicio de Cosmopoética, el Jardín Botánico de Córdoba estrenará este finde el ciclo Moliendo versos. Presentado por Miguel Yuste, la poesía vendrá de la mano de Alberto Díaz-Villaseñor, Mari Cruz Garrido y David González Lago estarán este viernes a partir de las 20:30 en el Molino de la Alegría. El sábado a la misma hora harán lo propio Gema Albornos, Eva Durán y María José Mures.

Más Café Cantante

Por su parte, la Posada del Potro continúa este sábado con su ciclo Café Cantante en el que José Carlos Ledesma será el protagonista. Estará acompañado de la cantaora Verónica Moyano, el guitarrista Miguel Aguilera, el contrabajo Jaime Carrasco y Jorge del Pino y Mawe, a las palmas.

Cine

Si te apetece cine, la Filmoteca de Andalucía proyectará este viernes, a las 20:30, Un sol radiant, ambientada en el mundo de la gastronomía francesa en 1885. Además, las salas de cine de Córdoba podrás ver estas películas.