El Coliseo de San Andrés inaugura este miércoles su temporada de verano con 'Alcarrás'

El cine de verano El Coliseo de San Andrés se suma este miércoles a los recintos al aire libre que durante esta época estival ofrecerán proyecciones de películas.

Lo hará con un filme que durante este fin de semana y este lunes ha podido verse en los cines de verano Fuenseca y Delicias: Alcarrás, la premiada cinta de la directora Carla Simón, ganadora del Oso de Oro en Berlín. El cuarto y último cine de verano de Esplendor Cinemas que abrirá sus puertas será el Olimpia, que lo hará este jueves.

Además de Alcarrás en El Coliseo de San Andrés, los espectadores podrán ver Cinco lobitos en Delicias, una película dramática dirigida por la cineasta vizcaína Alauda Ruiz de Azúa en 2022.​Ganó la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española en el Festival de Cine de Málaga. Amaia (Laia Costa) acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco, y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija.

Por su parte, el cine Fuenseca ofrecerá este miércoles el documental Ennio, el maestro, sobre la vida de Ennio Morricone, el compositor de cine más popular y prolífico del siglo XX, uno de los más queridos por el público, dos veces ganador del Oscar y autor de más de quinientas partituras inolvidables. El documental presenta al maestro a través de una larga entrevista realizada por Tornatore, testimonios de artistas y directores como Bernardo Bertolucci, Giuliano Montaldo, Marco Bellocchio, Dario Argento, los hermanos Taviani, Carlo Verdone, Barry Levinson, Roland Joffé, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Bruce Springsteen, Nicola Piovani, Hans Zimmer y Pat Metheny, música y material de archivo. El documental también se propone revelar el lado menos conocido de Morricone, como su pasión por el ajedrez, que puede tener vínculos misteriosos con su música. Así como el origen en la vida real de algunas de sus intuiciones musicales.