El co-director de Atapuerca charlará sobre el origen de la creatividad humana en DMencia

La XXIII Muestra de Arte Contemporáneo de Doña Mencía, DMencia 2021, continúa su exploración por las distintas implicaciones del arte con una conferencia centrada en los orígenes de la creatividad en las primeras comunidades humanas titulada Nómadas, el origen de la creatividad humana. Correrá a cargo de uno de los mayores investigadores y expertos en evolución humana y paleoecología del país, el profesor en prehistoria y co-director del yacimiento arqueológico de Atapuerca, Eudald Carbonell.

Este viernes a las 20 h. la Casa Juan Valera acogerá un encuentro que adentrará al público en la temática argumental de esta edición DMencia: Nomadismo, migraciones; sujeto y objeto en el viaje. Un leit motiv que conecta con los ámbitos de trabajo de Carbonell: investigación, docencia y socialización de la evolución humana, y la conciencia crítica de especie.

Para este estudioso de la evolución humana, esta pandemia viene a corroborar que el colapso de la humanidad llegará inevitablemente. No se cansa de decirlo, porque considera imprescindible que tomemos consciencia de ello para que la sociedad cambie de rumbo lo antes posible.

Carbonell es colaborador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, catedrático la Universidad Rovira i Virgili, creador y director hasta 2015 del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES). Ha realizado numerosas excavaciones arqueológicas en yacimientos europeos y africanos, entre las que destacan las de Atapuerca, desde 1978, bajo la dirección de Emiliano Aguirre, a quien sucedió en 1991 conjuntamente con José María Bermúdez de Castro y Juan Luis Arsuaga, y la del Abric Romaní, que dirige desde 1983. Es patrono fundador y vicepresidente de la Fundación Atapuerca.

Autor de un gran número de trabajos, entre otros, el artículo publicado en la revista Science, conjuntamente con otros miembros del equipo de Atapuerca, con el título A Hominid from the Lower pléistocène of Atapuerca, Spain: posible Ancestor to Neanderthales and Modern Humans (1997), en la que presentaba el Homo Antecesor, el cual situaba en una fecha bastante anterior al establecimiento de los homínidos en Europa.

Al margen de su tarea arqueológica, la socialización del conocimiento es una de las grandes obsesiones de Carbonell. Así como la reflexión en el entorno de la evolución humana y su futuro como especie, que ha plasmado en una amplia bibliografía en la que hay libros como Planeta humano, La conciencia que quema o El nacimiento de una nueva conciencia.

Destaca también como divulgador y autor de numerosos ensayos en los que expone su visión de la condición humana, influida por su formación de paleoantropólogo y por una ética del progreso humano basada en el marxismo. Es miembro del Capítulo español del Club de Roma y de la Academia de Ciencias de Nueva York. En 1997 le fue concedido el premio Príncipe de Asturias en representación del equipo de Atapuerca. En el año 2000 recibió la Medalla Narcís Monturiol al mérito científico, entregada por la Generalidad de Cataluña, y en 2009 fue galardonado con el Premio Nacional de Cultura.