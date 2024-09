El (último) salto al vacío de Coppola

Los cines abren sus puertas este próximo fin de semana con sabor añejo, a regusto del pasado. Del cine que no envejece. O si lo hace, su figura es inmensa. Un momento para acudir a las salas sin más pretensión que la propia fe en el séptimo arte. Por pura tradición. Sin lógica aparente, más allá que la del recorrido hecho previamente. Como acudir un domingo a misa y que ésta la oficie el mismísimo Papa en el Vaticano. Como ser testigo del último lanzamiento en la carrera de Michael Jordan, entre o no.

Y es que Francis Ford Coppola (El Padrino, La conversación, Apocalypse Now) vuelve para llevar a cabo su particular last dance. Su última obra. Pero no una cualquiera. El mítico director, uno de los mejores de la historia que aún están vivos, ha logrado al fin dar vida a una cinta en la que llevaba trabajando desde hacía décadas. Un hombre que en los últimos tiempos ha estado más dedicado a su viñedo, que al trabajo cinematográfico, y que ha tenido que endeudarse hasta las cejas para dar luz a Megalópolis. El de Michigan se lanzó al vacío por pura fe y sin tener una distribuidora, algo que consiguió finalmente tras pasar por Cannes.

Con todo, su propia figura ya de por sí tiene un aura inmesa, lo que permitió que grandes nombres con los de Adam Driver (Star Wars: El despertar de la Fuerza o Ferrari), Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Nathalie Emmanuel (Juego de tronos) o Dustin Hoffman (Rain Man), se subieran al proyecto antes, incluso, de poder leer el guion. No todos los días uno tiene la posibilidad de estar presente en la despedida de uno de los más grandes.

Coppola, director, guionista y productor, se sumerge en una fábula época romana, ambientada en una América moderna imaginada. La ciudad de Nueva Roma debe cambiar, lo que provoca un conflicto entre César Catilina, un genio artista que busca saltar hacia un futuro utópico e idealista, y su opositor, el alcalde Franklyn Cicero, que sigue comprometido con un statu quo regresivo, perpetuando la codicia, los intereses particulares y la guerra partidista. Dividida entre ellos está la socialité Julia Cicero, la hija del alcalde, cuyo amor por César ha dividido su lealtad, obligándola a descubrir lo que realmente cree que la humanidad merece.

No podía caer en el olvido la historia de Nevenka Fernández, quien sufrió uno de los casos de acoso sexual más impactantes y terribles de la historia de España. Y es que, como argumentó el propio productor de la obra, fue “un suceso que abrió puertas a que otras mujeres denunciaran casos similares: jamás en la historia de España se había abierto una denuncia formal contra un político por abuso sexual en el trabajo”. La directora Icíar Bollaín (Maixabel) vuelve a la gran pantalla varios años después para dirigir una cinta que no dejará a nadie impasible, y que consigue transmitir la angustia, la culpabilidad y la confusión producidas a raíz de un acoso sexual. Un desgaste emocional en algo menos de dos horas de metraje.

Inspirada en la obra de Juan José Millás, Mireia Oriol (El pacto) interpreta a Nevenka Fernández, quien en el año 2000, con apenas 24 años, es concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Ponferrada. Desde ese momento sufre una persecución implacable, tanto sentimental como profesional, por parte del alcalde, un hombre acostumbrado a hacer su voluntad en lo político y en lo personal. Nevenka decide denunciar, aunque sabe que deberá pagar un precio muy alto: su entorno no la apoya, la sociedad de Ponferrada le da la espalda y los medios la someten a un juicio público.

En el reparto figuran igualmente otros nombres como los de Urko Olazabal (Patria), Ricardo Gómez (Cuéntame cómo pasó) o Carlos Serrano (Las leyes de la frontera).

Paula Ortiz (La novia o Historias para no dormir) regresa a la gran pantalla con un thriller psicológico basado en hechos reales, y enmarcado en el contexto de la España de los años 30. Catalogada ya como su mejor película hasta la fecha, la directora maña revisa el clásico de 1977 de Fernando Fernan Gómez (Mi hija Hildegart). La virgen roja cuenta con un reparto de excepción, donde figuran intérpretes como Alba Planas (Skam), Patrick Criado (La gran familia española) o Pepe Villuela (La gran aventura de Mortadelo y Filemón), aunque está encabezada por una colosal Najwa Nimri (Vis a vis), quien se adentra en un personaje realmente pertubador y cargado de misterio.

Hildegart es concebida y educada por su madre Aurora para ser la mujer del futuro, convirtiéndose en una de las mentes más brillantes de la España de los años 30 y uno de los referentes europeos sobre sexualidad femenina. A sus 18 años, Hildegart comienza a experimentar la libertad y conoce a Abel Vilella, quien le ayuda a explorar un nuevo mundo emocional y a desmarcarse del férreo nido materno. Aurora teme perder el control sobre su hija y hace todo lo posible por impedir que Hildegart se aleje. Las dos mujeres se enfrentarán durante una noche de verano de 1933 poniendo fin al “Proyecto Hildegart”.

El cine europeo tendrá mucha cabida a lo largo del fin de semana, con dos nuevos thrillers más. Por un lado, Megan Fox (Jennifer's Body) se posiciona como el nombre más conocido en el reparto de la nueva obra de S.K. Dale, con el que vuelve a trabajar al igual que ya hizo en Till Death. Hasta que la muerte nos separe. En este caso, con una coproducción búlgara-estadounidense, el director pone el foco en una teconología que está tan de moda, como son las inteligencias artificiales.

Alice (Subservience) cuenta la historia de un padre en apuros que, con su mujer en el hospital, compra una Inteligencia Artificial para ayudarle en las tareas de casa. Pero a medida que la robot se encariña de su nuevo dueño, los límites empiezan a cruzarse. Pronto ella se empeña en eliminar lo que percibe como la verdadera amenaza para su felicidad: su familia.

Y desde Bulgaria damos el salto a una producción alemana. La nueva obra de la británica Jordan Scott (Cracks), hija del archiconocido Ridley Scott (Gladiator), se adentra en una temática tan oscura e inquietante como son los grupos coercitivos. La secta lleva a la gran pantalla una adaptación de la novela 'Tokyo', de Nicholas Hogg. En el reparto sobresale por encima de todos el nombre de Eric Bana (Troya), quien da vida a Ben, un escritor y psicólogo social, que se traslada a Berlín para investigar el poder de las sectas. Mazzy, su hija se enamora de un chico con siniestras intenciones. La situación se vuelve aterradora cuando una peligrosa secta amenaza sus vidas.

Los estrenos de este viernes también ofrecen espacio para la animación en familia. Chris Sanders (Lilo & Stitch o Cómo entrenar a tu dragón) dirige El Robot salvaje, una cinta para disfrutar junto a los más pequeños, y la cual ha sido aclamada por la crítica. Un referente de la animación, que se apoya en una reparto de auténtico lujo. Y es que actores y actrices de la talla de Lupita Nyong'o (Black Panther), Pedro Pascal (The Mandalorian), Mark Hamill (Star Wars: Una nueva esperanza), Catherine O'Hara (Solo en casa), Bill Nighy (Piratas del Caribe) o Ving Rhames (Pulp Fiction), dan voz a un elenco de robots y animales en una preciosa aventura, tan emotiva como conmovedora.

El épico viaje de un robot -la unidad 7134 de Roz,'Roz' para abreviar- que naufraga en una isla deshabitada y debe aprender a adaptarse al duro entorno, entablando gradualmente relaciones con los animales de la isla y convirtiéndose en padre adoptivo de un gosling huérfano.

