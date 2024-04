Calexico y Julieta Venegas, nuevos nombres del Festival de la Guitarra, del que se cae el grupo Yes

El grupo norteamericano Calexico, la mexicana Julieta Venegas y espectáculos flamencos de Tomatito y Carmen Linares son parte de los nuevos nombres desvelados del cartel del Festival de la Guitarra de Córdoba, que se celebra del 3 al 13 de julio, y que aún tiene que confirmar el concierto de clausura después de que se haya cancelado el directo del grupo británico Yes.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la concejala de Cultura, Isabel Albás, han presentado este martes el programa de este festival, que alcanza su edición número 43, y que tendrá este año 26 conciertos, repartidos en ocho escenarios de toda la ciudad (Gran Teatro, Teatro Góngora, La Axerquía, el Patio de los Naranjos, el Patio Barroco de la Diputación, el Museo Julio Romero de Torres, la Posada del Potro, el Patio de la Casa Árabe).

El concierto de inauguración será el miércoles 3 de julio en el Teatro de La Axerquía, a cargo de la banda sueca Europe, que repite en esta cita, mientras que la clausura aún no está cerrada, después de que se haya estado negociando hasta hace 48 horas con el grupo británico Yes, que finalmente no vendrá al festival, según ha confirmado la concejala de Cultura.

El jueves 4 de julio, por su parte, el Gran Teatro estrenará la producción propia que ha impulsado este año el festival: La mirada de Romero de Torres, un espectáculo creado por el guitarrista y compositor José Antonio Rodríguez, contando con la Orquesta de Córdoba bajo la dirección de Michael Thomas, y con artistas invitados como Javier Ruibal, José Valencia, Randy López y Lucía Ruibal, entre otros.

Es un guiño hacia el pintor Julio Romero de Torres, del que se cumple el 150 aniversario, y que también es el protagonista de la imagen del festival. Para ello, se ha encargado una cuidada campaña promocional que ha usado la guitarra original del pintor, extraída del Museo Romero de Torres. De la misma se ha encargado un equipo formado por Rafael Alcaide, Bee Comunicación, Álvaro Medina, Lola Jiménez, Vicente Carlos Luque, Marta Pedraza, Lucía Gómez y Juan Valera.

Los conciertos

Además de los dos conciertos ya citados y, a falta del concierto de clausura, el resto de conciertos del festival son los siguientes:

En el Gran Teatro el sábado 6 actúa el guitarrista norteamericano Eliott Murphy, mientras que el domingo 7 se podrá ver el espectáculo Cu4tro, que una a la cantaora Carmen Linares con la banda de Paco de Lucía: Jorge Pardo, Carles Benavent y Tino di Geraldo.

El lunes 8 será el turno del guitarrista Tomatito, que viene en formato quinteto; el martes 9 el guitarrista norteamericano Bill Frisell ofrecerá en el Festival su único concierto en España; mientras que el miércoles 10 tomarán el testigo dos leyendas como Lee Ritenour y Dave Grusin (acompañados de Ivan Lins).

El jueves 11 será el turno de la banda estadounidense Calexico, en su primera aparición en el festival, mientras que el viernes 12 actuará la bailaora Sara Baras, que presentará su espectáculo Vuela, dedicado a Paco de Lucía, para cerrar el sábado 13 el brasileño Egberto Gismonti.

En el Teatro Góngora, el primer concierto será el jueves 4, por parte del Alternative History Quartet. Le seguirá Anabel Montesinos, el 5; Ricardo Gallén el día 6; el Cañizares Guitar Trío, el 7; Rafael Aguirre, el 8; el Cuarteto de Guitarras de Andalucía, el día 9; Antonio Rey, el 10; el grupo Tarwa N-Tiniri el día 12; y el espectáculo Danza para Guitarra, de Valeriano Paños y Miguel Trápaga, el día 13.

El espacio más masivo del festival será el Teatro de La Axerquía, que tras el concierto de Europe el día 3, seguirá su programación con El Kanka el día 4 de julio, y con Robe el viernes 5 de julio, en el que se prevé uno de los conciertos más multitudinarios de la presente edición.

El sábado 6 de julio será el turno de María Peláe, mientras que el lunes 8 se podrá ver el espectáculo En la ciudad de las guitarras, de la Orquesta Sinfonity, además de un tributo a Ángel Molina.

El jueves 11 de julio será el turno de Rozalén, mientras que el viernes 12 se juntarán en La Axerquía las voces de Julieta Venegas y Valeria Castro.

Otros escenarios

Por su parte, este año habrá un concierto en el Patio Barroco de la Diputación el domingo 7. Será un encuentro europeo de jóvenes guitarristas contando con la Guitarles Académie y la Orquesta de Guitarras Ziryab.

El Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral acogerá un concierto de Avi Avital con la Orquesta de Córdoba. Será el miércoles 10 de julio. Por su parte, el martes 9, la Posada del Potro acogerá un recital de guitarra con la clásica Lucía Reyes Fernández y la flamenca de Gabriel D’Ario.

El jueves 11, la Casa Árabe tiene programado un concierto por parte de Ali Khattab, titulado Cuerda entre tierras, mientras que el Patio del Museo Romero de Torres acogerá el viernes 12 un recital con Yolanda Mozos y Francisco Pérez Feria.

El único escenario que no se ha mencionado este martes ha sido la plaza de toros, donde actúa el pianista Pablo López, en un concierto que, según ha dicho el alcalde, es “una colaboración” con el Festival de la Guitarra, pese a que no se ha incluido ni en la presentación ni en la web -tanto el artista como la promotora Grupo Mundo, que lleva los conciertos en la plaza de toros, sí lo vendieron hace poco como parte del festival-.

El programa formativo

Una de las señas de identidad del Festival de la Guitarra es su programa formativo, que este año incluye cursos y clases magistrales por parte de Ricardo Gallén, Anabel Montesinos, Rafael Aguirre, Cañizares, Antonio Rey, Gerardo Núñez, Pablo Salinas, Inmaculada Aguilar, Rafael Carrasco, Jorge Cardoso, Tolgahan Çogûlu, Ali Khattab, Elliot Murphy y Bill Frisell.

Además, las jornadas de estudio sobre historia de la guitarra llevan por título: Mujer con guitarra. Homenaje a Julio Romero de Torres, y contarán con John Ray, Javier Suáres-Pajares, Óscar Fernández y Javier Riba.

El apartado lectivo-formativo también incluye la presentación del libro La guitarra en la historia. Nombres propios. Volumen XIX: Fernando Sor.

Se mantendrá el modelo

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha remarcado que este año se ha cerrado una programación muy ambiciosa, que a su juicio crece y que busca convertir a protagonista a la propia ciudad de Córdoba, dando especial protagonismo al apartado formativo.

En este sentido, ha apuntado que se ha incrementado un 40% el presupuesto de esta edición (que pasa de 1,1 a 1,4 millones de euros). Además, el alcalde ha recordado que en el anterior mandato se propuso un nuevo modelo para el festival que consistía en encargar su gestión a una empresa privada que no consiguió el consenso suficiente y que no se ha querido retomar en el actual mandato, pese a gozar de mayoría absoluta, porque considera que sigue sin ser el predilecto para el mundo de la cultura de la ciudad, que le tiene “un enorme cario al festival”.

Toda la información, precio de entradas y forma de obtenerlas en la web del festival: https://festivaldelaguitarradecordoba.janto.es/janto/main.php