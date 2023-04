'Caballos', el documental del cordobés Alberto Redondo, seleccionado en el Festival de Cannes

“Horses has been officially selected for the Cannes Film Awards 2023”. Con estas palabras en una comunicación oficial, la organización del prestigioso Festival de Cine de Cannes daba a conocer al profesor cordobés Alberto Redondo que su documental Caballos ha sido seleccionado entre los documentales que concursarán este año en el festival.

Mostrando su alegría, Redondo apuntaba en declaraciones a Cordópolis este mismo sábado, cómo su documental Caballos ha sido seleccionado “entre casi 3.000 proyectos enviados al festival, de 119 países, que ha elegido finalmente 245 para el concurso”, como detallaba la comunicación de Cannes -a la que ha tenido acceso este periódico-.

Redondo, profesor de Zoología de la Universidad de Córdoba y especialista en el comportamiento de los animales, sobre todo en caballos y aves, es también autor de otros documentales como Fauna Ibérica, que se ha preestrenado recientemente antes de su difusión en RTVE.

En el caso de Caballos, cuenta que la idea de rodar esta película documental le acompañaba desde siempre. “Siempre quise rodarla”. Y es que desde la idea original al guion, de la producción hasta el rodaje, todo en este trabajo es obra del propio Alberto Redondo.

Durante tres años de trabajo, grabó “historias reales de caballos y personas en los cinco continentes”, explica. La película muestra lo que rodó en países como Australia, Emiratos Árabes o Mongolia, con la naturaleza y los caballos como protagonistas. “La relación entre caballos y humanos a través de diferentes culturas y lugares”, sintetiza el cartel de la película.

La pandemia de Covid-19 le pilló en medio de este proyecto, que finalmente terminó en 2021. “La idea era estrenarla en cines, pero con la pandemia se quedó aparcado”. Y ahora, de nuevo hay visos de que se pueda ver en la gran pantalla.

De la calidad de este trabajo habla que haya sido seleccionado por el Festival de Cine Cannes, algo que Redondo espera que también sume para empujar al estreno en salas del documental.

Lo que nació como una idea que Alberto Redondo le contó un día al responsable de una marca de pienso para caballos y logró así su patrocinio para el rodaje, se convirtió en la película que habla de los caballos de todo el mundo y que, ahora, Cannes ha 'premiado' ya, con su selección en la edición de 2023 del festival.