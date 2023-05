El C3A muestra el proyecto escultórico-instalativo 'Eutropia. Tectonic Voices',

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), sede en Córdoba del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, acoge del 16 de mayo al 11 de junio el proyecto 'Eutropia: Tectonic Voices', de los artistas Juan Cantizzani (Córdoba, 1978) y Luisa Pastor (Alicante, 1977).

Según ha indicado el C3A en un comunicado, la colaboración de ambos artistas supone “una fusión de horizontes que emanan de la imagen, el sonido y el texto, cuyo carácter multidisciplinar tiene su punto de partida en los mundos ficcionales de Luisa Pastor”, basados en una reinterpretación cartográfica de la ciudad --a modo de escultura expandida--, “y en la creación sonora de Juan Cantizzani”, caracterizada por la incorporación de activaciones acústicas, provenientes de dispositivos electro-mecánicos.

La obra 'Eutropia: Tectonic Voices' parte de una composición escultórica-instalativa, empleando papel manuscrito de contabilidad y soporte de madera, pero que a su vez hace uso del sonido a partir de transductores táctiles que activan o hacen resonar la obra, generando entidades sonoras que escapan --en un principio-- a la percepción. En definitiva, el proyecto aúna artes visuales y nuevas tecnologías, para reflexionar sobre el caos que envuelve a la ciudad y la globalización de la metrópolis del mundo contemporáneo.

Luisa Pastor es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada y doctora en Bellas Artes, con premio extraordinario, por la Universidad Miguel Hernández, de Elche. En 2017, obtuvo la beca posdoctoral concedida por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el Instituto de Investigaciones Estéticas, bajo la dirección de Cuauhtémoc Medina, en Ciudad de México.

En 2020 fue la artista seleccionada para representar a España en la bienal 'Paper-Routes - Women to Watch' en el National Museum in the Art, en Washington D.C. Recientemente, su obra ha estado expuesta en las últimas ediciones de ARCO en Madrid, y, también, en Artbo, Bogotá, con la Galería Nordés.

Por su parte, Juan Cantizzani es graduado en Arte, Ciencia y Humanidades en la Royal Academy of Art, La Haya (Paises Bajos) entre 2008 y 2012. Ha participado en clases del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Universidad de Alcalá de Henares, Cursos Manuel de Falla de Granada, CDMC o Universidad de Málaga.

Asimismo, ha dirigido y coordinado las publicaciones MASE-Historia y Presencia del Arte Sonoro en España en 2006 y 2014. Con su obra ha expuesto y participado en diversos programas y espacios como Museo Reina Sofía (Madrid), Errant Sound (Berlin), Red Rouse Club (Londres) o Hangar (Barcelona).