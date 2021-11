El C3A de Córdoba, primer centro de España que expone una retrospectiva de Etel Adnan

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), ubicado en Córdoba, ha inaugurado este jueves la primera exposición realizada en España de la pintora, académica, poeta y escritora libanesa, Etel Adnan (Beirut, 1925), cuya obra pictórica fue descubierta cuando tenía 87 años, y que hoy es una de las más cotizadas del arte contemporáneo.

Prueba de la cotización de la obra de la artista libanesa es que, en estos momentos, solo hay dos museos en el mundo con una retrospectiva de Adnan: el Guggenheim de Nueva York y el C3A. Lo ha contado este jueves el comisario de esta exposición, el exdirector artístico del C3A Álvaro Rodríguez Fominaya, que se ha marchado de Córdoba como llegó, situando a la ciudad en el mapa del arte contemporáneo a nivel mundial.

La muestra Etel Adnan. Tras la línea del horizonte, que estará abierta al público desde el 12 de noviembre al 28 de febrero de 2022, ha sido realizada en coproducción con TEA (Tenerife Espacio de las Artes). Se ha estado trabajando en ella durante dos años, recopilando fondos de la artista hasta lograr una retrospectiva que, por tamaño, es incluso mayor que la que se expone en Nueva York.

Concretamente, la exposición recorre, a través de sesenta y una obras, una amplia selección desde los años 60 del pasado siglo y se centra en los trabajos que ha realizado en las últimas dos décadas. Se muestran todos los medios en los que produce la creadora, se incluye por igual, pintura, dibujo, leporellos, cerámicas y textiles, a los que Adnan se aproxima de manera singular, construyendo un corpus de obras que puede leerse de manera autónoma entre sí.

Además sus películas en super-8 pueden verse como parte de la instalación Motion en la exhibición. Esta es una de las muestras internacionales más extensas sobre la influyente artista, que ha tenido retrospectivas e individuales recientemente en museos como Solomon R. Guggenheim (Nueva York), Zentrum Paul Klee (Berna) o Serpentine Gallery (Londres). La exposición en Córdoba se ha concebido estrechamente con la artista.

El estilo de Etel Adnan ha evolucionado desde las primeras épocas más cercanas a la abstracción geométrica más pura, pasando por su acercamiento al paisaje en los años 70 sin abandonar la abstracción, dando a sus óleos un carácter luminoso y orgánico. En relación a su producción literaria, entre sus libros más emblemáticos se encuentra “Viaje a Mount Tamalpais”, en relación al territorio y al paisaje.

Etel Adnan es hija de una madre griega, cristiana y de un padre sirio musulmán, creció hablando griego y turco. Fue educada en un colegio francés y es en éste idioma con el que comienza a escribir sus primeros trabajos literarios. Estudió Filosofía en la Universidad de la Sorbona (París) y luego realiza una estancia en Harvard (Cambridge). Durante dos décadas da clases en la Universidad de California, pero en los años 70 regresa a Beirut donde comparte estudio con Simone Fattal. Abandona Líbano con el estallido de la guerra civil y tras un breve período en California, se instala en París ciudad en la que vive en la actualidad.

Su novela “Sitt Marie Rose” de 1977, fue galardonada con el Premio France- Pays Arabes y publicada en más de 10 idiomas. Sus obra pictórica adquirió gran prestigio y difusión tras su inclusión en la Documenta de 2012. Adnan ha recibido numerosos premios por su contribución a la cultura, incluyendo, en 2014, el más alto honor cultural de Francia, “Ordre de Chevalier des Arts et des Lettres” (Orden de Caballero de las Artes y Letras).

Etel Adnan inicia su obra pictórica tras su llegada a California en los años 50 del pasado siglo, durante su estancia como profesora del Dominican College (San Rafael, California). Durante este período también se interesa por la fotografía del grupo f/64 y en especial por los prototípicos de paisajes norteamericanos de Ansel Adams. En la muestra del C3A se puede ver una amplia selección de sus reciente paisajes cósmicos realizados en los últimos años.

Adnan comienza a producir textiles tras un viaje a Túnez en 1965. Al regresar a California participa en clases con Ida Grae, con quien profundiza en diversas técnicas de tejido. De los textiles que se presentan en la exposición del C3A, la obra “Acrobaties Printaniéres” pertenece a este período entre 1967 y 1970. Durante la última década Adnan ha ampliado su léxico con el trabajo mediante murales cerámicos, recibiendo varios encargos de carácter monumental de arte público.

Etel Adnan se encuentra por primera vez con los leporellos en San Francisco en los años 60, a través de Rick Barton, quien había conocido esta técnica en China en los años 40. En sus primeros leporellos Adnan trabaja con textos árabes de otros poetas como Badr-Shakir o al-Sayyab, para más tarde incorporar poetas franceses y norteamericanos. Para Adnan la noción de traducción se convierte en instrumental a la hora de trabajar en este medio.

En la exposición del C3A se pueden ver además diez dibujos de diversos períodos, comenzando en 1990 con una serie dedicada a la montaña de Sainte Victoire, en la que se enfrenta al dibujo con una enorme libertad temática, desde el paisaje urbano al bodegón. La artista también experimenta con grafito, tinta china o pastel.

Fachada mediática: nueva obra de Marisa González

Además, este jueves se estrena el nuevo proyecto para la fachada mediática del edificio que alberga al C3A y que será creación de la artista Marisa González (Bilbao, 1943). La obra de la artista vasca se titula Luz hasta el final de la vida y se podrá contemplar desde el 11 de noviembre hasta el 30 de enero de 2022.

Las obras que se muestran en la fachada mediática son encargos realizados a los artistas invitados por el C3A. La fachada está en funcionamiento todas las noches desde la caída del sol hasta medianoche. Luz hasta el final de la vida es una sucesión de imágenes en movimiento hacia las que avanzamos. La artista nos sumerge en un vórtice que nos lleva a reflexionar sobre el lugar. Un paisaje “no-paisaje” de la hipervelocidad, un espacio hacia el que nos movemos sin destino específico. Este desplazamiento en el que centramos la visión en el punto focal central se transforma en un hipnótico viaje unidireccional, un road trip psicodélico de tamaño XXL.

Esta visión de la arqueología de la percepción nos lleva a relacionarlo con los discos rotatorios de Anémic Cinéma de Marcel Duchamp pero, más allá de esto, se genera una conexión con un determinado estrato de la historia del arte, Marisa González se interesa por las posibilidades de una nueva tecnología con la que todavía no había trabajado. Esta es una relación primitiva con la programación de luces LED, un test de la posibilidad de una nueva serie de trabajo.

Marisa González se aproxima a la tecnología como medio para expandir su léxico. La artista ha desarrollado un corpus en el que investiga sobre la relación entre el género, lo social, la identidad y el cuerpo en conexión con los nuevos medios.

Marisa González

Marisa González (Bilbao, 1943) es licenciada en Música por el Conservatorio de Bilbao y licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid (1971), MFA por la School of the Art del Art Institute de Chicago (1973) y BFA por la Corcoran School of the Arts & Design de Washington D.C. (1976). Ejerce la docencia esporádicamente entre otros en el Taller de Arte Actual del Círculo de Bellas Artes de Madrid y en el Máster en Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Creadora multidisciplinar, es una de las artistas pioneras en la aplicación de las nuevas tecnologías en la creación.

Publica artículos, dirige talleres, conferencias, seminarios y congresos sobre Nuevas Tecnologías, Arte y Género. Ha realizado más de 60 exposiciones individuales y 150 colectivas. En 2015 fue objeto de una muestra retrospectiva en Tabacalera (Madrid) en 2015 y el Centro Gallego de Ararte Contemporáneo CGAC (2016). Con el proyecto Ellas filipinas participa en La Bienal de Venecia de Arquitectura en el Pabellón Central en 2012. Otros proyectos suyos son: La Central Nuclear de Lemoniz, (2004) en el Centro de Arte Contemporáneo Caja de Burgos (CAB); La Fábrica en la Fundación Telefónica de Madrid (2000) y Sala Rekalde de Bilbao (2001); 2019 Galería Freijo de Madrid; Sala Amós Salvador, Logroño (2019).