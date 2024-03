El Ayuntamiento de Córdoba comprará una de las obras más valiosas de Julio Romero de Torres

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba va a comprar el cuadro La Rivalidad, de Julio Romero de Torres, con motivo del 150 aniversario del nacimiento del pintor de la mujer cordobesa. Según avanza La Voz de Córdoba y ha confirmado este periódico, el Ayuntamiento tiene previsto desembolsar 700.000 euros por la obra, que adquirió en 2002 la constructora Prasa.

Esa es, al menos, la cantidad que tiene apartada para ello. Prasa pagó 872.000 euros hace 22 años por aquel cuadro. La pieza dobló su precio inicial en la subasta, realizada por Sotheby´s, convirtiéndola entonces en la de mayor valor (en subasta) de todos los cuadros vendidos del pintor cordobés -unos años después, La Fuensanta lo superó al lograr 1,2 millones de euros-.

Así, La rivalidad pasó a engrosar el fondo pictórico de la Fundación Prasa. En 2021, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bienes de Interés Cultural (BIC), tanto esta obra como La consagración de la copla.

La rivalidad representa el desnudo de dos mujeres, la modelo catalana Asunción Vouet y a la actriz rusa Margarita Gournel, que se disputan lo “masculino”, simbolizado en el sombrero que aparece a los pies de ambas que, siguiendo la tradición taurina, no presagia nada bueno al estar situado hacia arriba. En el fondo y entre tinieblas se aprecia la cordobesa iglesia de San Lorenzo.

Es un óleo sobre lienzo que Romero de Torres pintó entre 1925 y 1926 y que, durante décadas, perteneció al coleccionista argentino Arturo Uriarte y Piñeiro, hijo de un español.

