El Ayuntamiento se abre a exponer en un futuro los cuadros de Romero de Torres ofrecidos en abril

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha mostrado dispuesto a exponer en el futuro las obras de Julio Romero de Torres que fueron ofrecidas en abril al Ayuntamiento por un coleccionista privado, cuyo correo electrónico no recibió respuesta.

En el Pleno Ordinario del Ayuntamiento, a preguntas del portavoz socialista Antonio Hurtado, Bellido ha reconocido que habría haberle “dado las gracias” por su ofrecimiento a Blas García, un cirujano plástico de Pozoblanco residente en Canarias, que adquirió y restauró recientemente el cuadro Retrato de Adela Carbone, La Tanagra, y que atesora una valiosa colección de cuadros del pintor Julio Romero de Torres.

Lo ha hecho, después de insistir públicamente tanto él como el concejal de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, en que no tenían constancia de tal ofrecimiento, a pesar de que este mismo periódico publicó pruebas del mismo.

A este respecto, Bellido ha defendido que “un correo probablemente no sea la mejor fórmula para esta oferta”, del mismo modo que tampoco ha sido “la mejor fórmula” airear este asunto “a través de los medios de comunicación”. “Creo que es un asunto que tendríamos que haber gestionado de otra forma todos”, ha apuntado.

De este modo, ha trasladado públicamente la posibilidad de exponer los cuadros en un futuro en el Museo Julio Romero de Torres, al margen del 150 aniversario. “Nosotros estaremos encantados, para eso está el museo”, ha abundado.

También ha vuelto a remarcar que la programación de este aniversario se ha trabajado durante meses y se presentó en abril, de ahí que dijera el otro día que no se puede estar “al albur” de un coleccionista privado. “La programación podrá gustar, no gustar, ser mejor o peor, pero es que ese es el camino que estaba decidido y no es serio que, después de presentar todos los actos, porque llegue un ofrecimiento, tengamos que cambiar la programación. No me parece sensato”, ha concluido.