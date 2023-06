Alejandro Sanz abraza a Córdoba en una noche llena de emociones

La cola de seguidores de Alejandro Sanz en la puerta de la Plaza de Toros de Córdoba ha permanecido este sábado durante horas. Los más fieles no han querido perder el mejor sitio para vivir el regreso del artista madrileño a la ciudad con su gira Sanz en Vivo. Después de casi diez años, el público cordobés ha vuelto a caer rendido ante la magia de Sanz.

Impacientes, tras esperar unos minutos más de los previstos, los cordobeses han sido sorprendidos con solo la voz del artista. En esta ocasión con la narración de su historia en uno de sus últimos trabajos Bio, acompañada de imágenes del cantante en grandes pantallas y de sus músicos. Después de esto, Sanz ha aparecido sobre unas escaleras en el escenario aclamado por sus seguidores. Al ritmo de No es lo mismo ha saludado a “la tierra de los Califas”.

Tras clásicos como Todo lo que fui es todo lo que soy; Quisiera ser; El alma al aire o Mi marciana, Alejandro Sanz ha pronunciado las primeras palabras: “Gracias por estar esta noche aquí por darnos la oportunidad de subirnos una vez mas al escenario”. También ha confesado haberse vestido con un traje de color albero en honor al lugar en el que se encontraba. “El escenario es uno de los sitios donde mas feliz y seguro me siento del mundo con mis amigos mi familia mi gente mi equipo, aquí es donde soy feliz”, a lo que el público ha respondido con un cálido y vivo aplauso.

Después de estas palabras, el artista ha mantenido a sus seguidores en una montaña rusa de sentimientos con sus distintas canciones. Con Deja que te bese, el público se ha puesto en pie para bailar; en La fuerza del corazón las voces han resonado por todo el tendido; y en Siempre es de noche, las pantallas han reflejado las lágrimas de algunos asistentes.

Entre el público no han faltado las pancartas con mensajes de apoyo y amor hacia el cantante así como los vítores. Un calor que el madrileño ha sentido desde el primer momento. “La última vez que estuve aquí hacía más calor, pero de clima, este calor es el mismo”, ha mencionado señalando al público y a su corazón.

La puesta en escena ha ayudado a crear siempre el ambiente adecuado con el apoyo visual. De nuevo, clásicos como Looking for Paradise o Labana, que ha dado al espectáculo otro de los momentos más vivos, han precedido a las palabras de Sanz. Visiblemente emocionado ha confesado que le costaba hablar. “Cada segundo que paso aquí encima de un escenario es muy valioso para mí”, ha manifestado.

Y como colofón final, han continuado los clásicos como Corazón partío y ¿Los ves?. Con este último tema, Sanz ha creado el ambiente más mágico del espectáculo sentado solo junto a su piano. Las linternas de los móviles han iluminado todo el recinto, y el silencio se ha hecho para escuchar al instrumento y al artista. Sanz se ha despedido de Córdoba notablemente afectado pero animando a echar “para fuera lo malo”.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!