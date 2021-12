Tres cordobeses, nominados a los premios Carmen de la Academia del cine andaluz

"Es un sueño estar ahí". Con estas cinco palabras el actor cordobés Juan Carlos Villanueva agradeció ayer a la Academia de Cine de Andalucía que lo haya incluido en sus primeras nominaciones. Es uno de los cinco candidatos en la categoría de Mejor Interpretación Masculina de Reparto por su papel de policía en el filme La Hija, de Manuel Martín Cuenca.

Por su parte, el joven actor Juanlu González opta al Premio de Mejor Interpretación Masculina Revelación por su papel de músico en una banda cani e la película Operación Camarón.

A ellos se une el músico Fernando Vacas por Despertaré, nominada a Mejor Canción Original por la película La vida era eso, el debut en el largo de David Martín de los Santos. El tema, lleno de esperanza, fue bendecido por el mismísimo Papa Francisco.

El próximo 30 de enero el Teatro Cervantes de Málaga acogerá el estreno de la recién nacida Academia de Cine de Andalucía, en una gala en la que se entregarán los primeros premios Carmen.

Villanueva competirá con un dream team formado por Manolo Solo con dos nominaciones, una por El Buen patrón y otra por su personaje en Sevillanas de Brooklyn, Vicente Romero por su papel en Érase una vez en Euskadi, y Paco Tous por Hombre muerto no sabe vivir. "Me doy por premiado con estar entre estos actores", confesaba un eufórico Villanueva al conocer la noticia.

El actor da vida en la última película del director almeriense, La hija, estrenada el pasado 26 de noviembre, a un hombre de orden que pasa por una crisis personal, anímica y de salud. El personaje es un inspector de menores que se acaba de incorporar a su puesto de trabajo después de una larga enfermedad, en este cuento de terror que explora qué es la maternidad.

El filme, que está cosechando estupendas críticas y que cuenta con seis nominaciones a los Premios Carmen, está protagonizado por Javier Gutiérrez y Patricia López Arnáiz que dan vida a la pareja protagonista de esta historia asfixiante y sin concesiones.

Al actor cordobés, que tuvo que perder 18 kilos de peso para conseguir el papel, le llegó el personaje a través de las directoras de casting Eva Leira y Yolanda Serrano. "Ha sido maravilloso", relataba, "igual que en la anterior película que trabajé con Martín Cuenca [El Autor, en 2017], que no paré de jugar con Javier [Gutiérrez], me sentí muy desinhibido y me dije, yo quiero trabajar con este tío, pero no una secuencia, yo quiero trabajar más y afortunadamente llegó la posibilidad porque a mí con la edad que tengo trabajar con un director como él es sentir que puedo ir más arriba, que el techo de cristal se puede romper".

Juanlu González por 'Operación Camarón'

A actor revelación está nominado el cordobés Juanlu González por su papel de músico de la comedia Operación Camarón, dirigida por Carlos Theron y donde da vida al guitarrista Ortiguilla.

La comedia, un remake de la italiana Song é Napule (Antonio y Marco Manetti, 2013), ganadora de tres premios Donatello, es una adaptación española con guión de Josep Gatell y Manuel Burque centrada en una banda de flamenco trap de la isla de toda la vida, llamada Los Lolos, en la que se infiltra un policía novato cuando van a tocar en la boda de la hija de un traficante local.

Junto al actor cordobés, el pelirrojo de Los Lolos, vemos un reparto con una buena parte andaluza encabezado por Julián López, Natalia de Molina, Paco Tous, Julián Villagrán, Miren Ibarguren o Antonio Dechent, en una historia localizada entre Sevilla y Cádiz.

A Juanlu González (Córdoba, 1991), un arquitecto que llegó a la interpretación por casualidad y sin mucha vocación de ser actor cuando lo ficharon hace tres años en la serie de TVE La otra mirada, también se le ha visto en Valeria, la ficción española de Netflix basada en las novelas de Elisabet Benavent, que tendrá segunda temporada y en la que estará de nuevo su personaje, Borja.

Además, el actor cordobés ha vuelto a una serie de TVE y se le puede ver cada tarde en Dos vidas, ambientada en la Guinea Española de los años 50, concretamente en Río Muni, y, a su vez, en el Madrid actual en un pueblo de las afueras, llamado Robledillo de la sierra.

Fernando Vacas y Estrella Morente por 'Despertaré'

"Cuando Estrella y yo recibimos el encargo para hacer esta canción, la pandemia no había llegado, pero ese día me levanté con mucha ansiedad y sabiendo que algo iba a pasar. Cogí bolígrafo y papel y escribí la letra de esta canción. Se la mandé a Estrella y lo siguiente ya es esta historia”.

De este modo contaba el músico cordobés el origen de esta canción para la película La vida era eso, el debut en la ficción del director andaluz David Martín de los Santos, curtido en el cortometraje y el documental. El filme, protagonizado por Petra Martínez y Anna castillo, es todo un homenaje a las mujeres nacidas en la posguerra que han vivido de espaldas a su propio cuerpo.

La canción original de la película fue bendecida por el mismísimo Papa Francisco, a quien Vacas envió la canción al Vaticano. El Santo Padre le envió una respuesta "muy punky", en palabras de Fernando, donde Francisco, "entendió el mensaje, escuchó y, por lo que se ve, le gustó la canción. Nos tendremos que conocer algún día", fantaseaba entonces el músico.

Despertaré tiene a "la esperanza como vehículo", expresa. En su estribillo Estrella Morente canta: Despertaré/ Como nunca yo recordé despertar/ Para ver como el sol sale otra vez. Tanto Estrella Morente como Vacas se sienten muy identificados con la canción porque en ella se habla de la vida y se espera un “despertar”, ese que el mundo está pidiendo a gritos.

Con Vacas al piano, acompañando a esta música están Juan F. Panky a la guitarra flamenca, un joven Tulipán, al rasgueo por Morón y Antonio Fernández, al violonchelo, colaboradores habituales del productor.

La canción competirá con la del filme Hombre muerto no sabe vivir, de Chelo Soto; La nana de la negra noche, de la película La Mancha negra, compuesta por Jesús Calderón y Zenobia Fernández; además de Chico Perfecto, de la película Operación Camarón, de Kiki Rivera y Violeta Arriaza.

Las primeras nominaciones de la Academia Andaluza

"Un momento histórico". Así ha definido Marta Velasco, presidenta de la Academia de Cine de Andalucía, la lectura de nominados de la primera edición de los Premios Carmen Academia de Cine de Andalucía, que ha tenido lugar en el Teatro Cervantes de Málaga, donde se celebrará la entrega de premios el próximo 30 de enero 2022.

Juan Carlos Villanueva no podrá estar presente en la gala porque ese día tiene función de teatro en el Lope de Vega de Sevilla, precisamente dirigido por Martín Cuenca en Un hombre de paso, obra que co-protagoniza junto a Antonio de la Torre y en la que el cordobés da vida al escritor Primo Levi.

Alegría y Sevillanas de Brooklyn, con 11 nominaciones, son las dos producciones que a más premios andaluces optan, seguidas de La mancha negra y Operación Camarón, con 9; Hombre muerto no sabe vivir y La vida era eso, con 8.

Alegría, La hija, La vida era eso y Sevillanas de Brooklyn, optan a Mejor Película y la Mejor Dirección estará entre Paco Ortiz (Algo salvaje. La historia de Bambino), Alexis Morante (Héroes. Silencio y Rock and Roll), Manuel Martín Cuenca (La hija) y Benito Zambrano (Pan de limón con semillas de amapola).

Aspiran a Mejor Actriz Protagonista Cristina Mediero (El hilo dorado), Paz Vega (La casa del caracol), Petra Martínez (La vida era eso) y Estefanía de los Santos (Sevillanas de Brooklyn).

Luis Alberto Domínguez (Algo salvaje. La historia de Bambino), Paco Roma (El hilo dorado), Antonio Dechent (Hombre muerto no sabe vivir) y Pablo Puyol (La mancha negra) se medirán en la categoría de Mejor Actor Protagonista.

La categoría de Mejor Dirección Novel cuenta con Violeta Salama (Alegría), Ezekiel Montes (Hombre muerto no sabe vivir), Macarena Astorga (La casa del caracol) y David Martín de los Santos (La vida era eso).