El TSJA tumba el plan especial de recogida neumática de basuras de Córdoba

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado nulo el denominado Plan Especial de Recogida Neumática de Residuos Sólidos, el proyecto de construcción de la central y de las conexiones de la red de recogida neumática de residuos que se quería instalar en la zona de Turruñuelos, y que quedó paralizada en 2018 debido a la presentación de un recurso por parte de vecinos.

En la sentencia, adelantada por ABC Córdoba y a la que ha tenido acceso este periódico, se anula este proyecto, que se inició en 2005 y que se recuperó en el pasado mandato desde la Gerencia Municipal de Urbanismo y Sadeco, tras quedar varios años en el cajón.

La idea era desarrollar un sistema que permitiera tirar la basura orgánica e inerte en embudos especiales que la llevarían por un sistema de tuberías hasta una planta central que el consistorio quería construir en la zona de Turruñelos. La idea de Urbanismo era invertir 10 millones de euros en la construcción del centro que iba a recoger la basura de 10.000 hogares de Turruñuelos, La Arruzafa, Cortijo del Cura, San Rafael de la Albaida y Huerta de Santa Isabel

Todo ello a partir de un sistema de tuberías que han pagado los propietarios de los nuevos edificios de la zona de Poniente, o los promotores o los compradores de las viviendas. Esta red de tuberías se construyó después de que en 2005 se aprobase el Plan Especial de Recogida Neumática, redactado y aprobado en los tiempos en los que el exalcalde Andrés Ocaña era presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Desde entonces y hasta 2018 que se retomó el proyecto, había construidos ya 15,5 kilómetros que habían supuesto una inversión de 20 millones de euros en la zona de Poniente Norte y Sur, además del distrito de Levante, todo ello pagado por los propietarios de las viviendas.

La sentencia del TSJA da por muerto el proyecto de construcción de la central de Turruñuelos, al entender que el plan especial no respeto el Plan General de Ordenación Urbana a la hora de su redacción, ya que la central -anunciada en plena campaña de las elecciones municipales de 2019- iba a ubicarse en una zona verde, donde, según la sentencia, se “infringe tanto el planeamiento superior como las garantías establecidas en la legislación urbanística”.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!