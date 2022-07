Piden 11 años y medio de cárcel a un hombre por abusar de dos niños a los que cuidaba

Un hombre se enfrenta a una pena que va de diez a 11 años y medio de prisión después de abusar sexualmente de dos niños a los que cuidaba en el municipio de Villafranca de Córdoba. Según ha conocido este periódico, el Ministerio Fiscal pide diez años mientras que la acusación particular sube la pena hasta los 11 años y medio.

Según ambas calificaciones, los menores tenían dos y cinco años a la fecha de los hechos, 2020. El relato de lo ocurrido recoge que “entre los meses de enero a junio de 2020, el acusado, aprovechando la relación de confianza que mantenía con la madre de los niños, cuidaba de los menores en la casa de ellos o en su propia vivienda”.

“Movido por el ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos, estuvo realizando sucesivos tocamientos directos en la zona genital de los dos menores hasta que dicha situación cesó” después que el hermano mayor contara los hechos a su madre. Del mismo modo, “al tener el acusado llaves de la vivienda” de la casa de los niños, “entraba en ella cuando los menores quedaban a cargo de su hermana mayor, llevándoselos a su vivienda”. El acusado satisfacía a los menores con regalos para que no contaran nada de lo que sucedía.

Después de que uno de sus hijos diera a conocer los hechos, la madre interpuso una denuncia en junio de 2020, dictándose una orden de alejamiento de 150 metros respecto de los niños y de la madre. Sin embargo, la progenitora interpuso otra denuncia contra el acusado y un amigo de éste dado que el procesado vivía en la acera de enfrente a las víctimas, quienes experimentaban “temor” al verlo.

Por todo ello, madre e hijos se vieron obligados a mudarse a la capital en octubre de 2020. No obstante, la situación fue a más y, “dado que el acusado continuaba”, la progenitora pidió el traslado urgente en su trabajo a Huelva, donde está viviendo junto a sus hijos desde febrero de 2021.

La acusación particular incluye en su calificación la agravante de abuso de confianza, además de la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros y de comunicación por cualquier vía durante seis años y seis meses para el hermano mayor y durante siete años y seis meses para el hermano menor. A ello, se suma la petición de una indemnización de 50.000 euros para los dos menores y diez años de libertad vigilada.

Por su parte, el Ministerio Fiscal reduce las penas de prohibición de aproximación y comunicación a cinco años y seis meses para el hermano mayor y a seis años y seis meses para el hermano menor mientras que pide siete años de libertad vigilada. La suma de la indemnización también es sensiblemente menor, siendo de 6.000 euros para cada una de las víctimas.

