Un peón del zoo de Córdoba consigue que un juez le reconozca un plus por trabajo “penoso e insalubre”

El Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba le ha reconocido a un trabajador del zoo un plus por trabajo “penoso, tóxico, insalubre o peligroso”. En su demanda contra el Ayuntamiento de Córdoba, este peón reclamaba 1.860,12 euros, pero el magistrado ha estimado en parte el escrito, reduciendo la cantidad adeudada a 654,64 euros más 64,56 euros de interés de demora.

En el año anterior a la demanda, desde junio de 2019 a mayo de 2020, el trabajador ha percibido este plus por horas, solicitando ahora por vía judicial que este incremento salarial se haga mensual y atendiendo a dicho plus. Previo a esta sentencia, ambas partes celebraron un acto de conciliación que no fructiferó dado que el Ayuntamiento se opuso a las pretensiones el trabajador, alegando que a éste se le abona este plus cuando sus superiores confirmaban que llevaba a cabo tales funciones.

Cabe señalar que el demandante trabaja en el zoo desde diciembre de 2009 como peón, realizando de manera habitual trabajos de albañilería, fontanería, pequeños arreglos de carpintería, cerrajería, limpieza de arquetas, cristales, recogida de despojos, desarrollando tales funciones tanto dentro como fuera de los cubiles y recintos de los animales.

El artículo 65 del convenio colectivo de los empleados del Ayutamiento 2008-2011 enumera qué trabajadores pueden recibir este tipo de plus, entre los que se encuentran los capataces y cuidadores de animiales, siempre y cuando su actividad se ajuste a un trabajo tóxico, insalubre, penoso o peligroso. No obstante, este apartado también reconoce que el plus debe concederse por valor-día a aquellos trabajadores que, ocasionalmente, desarrollen estas tareas.

Según el magistrado, y a la vista de las pruebas presentadas, resulta ajustado a derecho conceder este plus a este empleado del zoo ya que, “aunque no esté en todo momento en situación de penosidad o riesgo como tampoco lo están los capataces o cuidadores, lo cierto es que concurre con una habitualidad suficiente como para reconocerle su abono de manera mensual”.

De esta forma, el juez ha estimado que el trabajador debió percibir, entre 2019 y 2020, unt otal de 1.87,62 euros. Tras descontar 1.220,97 euros percibidos por este complemento en el mismo período, el empleado recibirá 654,65 euros más intereses de demora.