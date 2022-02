Condenado a dos años de cárcel el exalcalde de Algallarín

La Sección tercera de la Audiencia de Córdoba ha condenado a dos años de prisión al ex alcalde de la entidad local autónoma de Algallarín, dependiente del municipio de Adamuz, por un delito continuado de malversación de caudales públicos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Por este mismo delito, ha sido también condenado a cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. La sentencia, además, considera al ex alcalde de Algallarín autor de un delito continuado de prevaricación de funcionario público, con la atenuante de dilaciones indebidas y la analógica de reparación del año, y le condena a otros cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Junto a ello, la Audiencia cordobesa condena al que fuera tesorero de la entidad local de Algallarín a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de malversación continuada y le absuelve del delito de prevaricación del que también se le acusaba. Además, ambos condenados deberán indemnizar a la Entidad Local de Algallarín con 6.960 euros.

La sentencia considera probado que desde 2007 el que fuera alcalde de Algallarín y su tesorero dejaron de seguir el procedimiento legal en las administraciones publicas para la ejecución de los gastos, “no existiendo correlación acreditada entre los presupuestados de gastos y los realmente ejecutados, llevando a cabo gastos ,sin consignación presupuestaria y sin acuerdos municipales, e incumpliendo la obligatoriedad de firma de los tres claveros para la autorización de pagos (Alcalde, Tesorero e Interventor), y dejando de justificar salidas de fondos municipales”.

Así, explica la sentencia, fueron múltiples “los pagos de facturas sin concepto alguno y sin constancia de esta”s, utilizando incluso ,para realizar algunos pagos, una tarjeta de crédito a nombre del Alcalde Presidente a cargo de la cuenta de la titularidad de la ELA , “sin control alguno”. Estas practicas permitieron a los acusados “emplear fondos públicos con la opacidad suficiente para destinarlos a finalidades injustificadas de acuerdo a su exclusiva voluntad”.

También señala que en mayo de 2007 se llevó a cabo en la localidad un mitin electoral de la Agrupación Local PSOE- Algallarin, en cuyo seno se ofreció un espectáculo musical y en pago de sus servicios, “y con plena conciencia del uso fraudulento de los fondos municipales,y en beneficio de su Agrupación, el alcalde – presidente, abonó a dicho grupo 6.960 euros, mediante un cheque a cargo de la cuenta municipal”.

Junto a ello, ambos acusados “actuando concertadamente y con vulneración de sus obligaciones” desde el mes de enero de 2007, hasta al menos el mes de noviembre de 2009 expidieron, con cargo a la cuenta municipal un total 176 cheques bancarios, “sin consignar documentalmente, el objeto, y la justificaciones necesarias, con el consiguiente daño a las arcas municipales”.

A partir de 2009, el ex alcalde puso en marcha una actividad de ‘‘voluntariado” para el pago a distintos ciudadanos por la prestación de una serie de servicios. En este sentido, la sentencia indica que “se pagaron injustificadamente a diferentes ciudadanos, hasta un total de 69.650,25 euros, sin que conste documentalmente su efectiva realización, encubriendo prestaciones de servicios propias de relaciones laborales, y sin sometimiento a ninguna norma de contratación laboral o administrativa”.

Por último, ambos acusados “actuando concertadamente y con plena conciencia de que lo hacían, vulnerando el ordenamiento jurídico y en perjuicio de los fondos públicos tenidos bajo su cargo”, los primeros días de junio de 2011, ante la inminencia de su salida de la corporación, ordenaron pagos por importe de 47.856,34 euros ,mediante transferencias bancarias sobre la cuenta municipal “sin la correspondiente consignación presupuestaria, sin estar refrendados por acuerdo municipal alguno, y sin la ineludible firma del Interventor asignado a la ELA, de acuerdo a la Ley de Haciendas Locales; siendo que, parte de dichos pagos, fueron dirigidos sin justificar, a los propios acusados”, en particular 5.689,80 para el ex alcalde y 2.240 euros para el tesorero en concepto de nóminas y atrasos.

Los acusados tuvieron que satisfacer las cantidades que, sin justificación, retiraron de las arcas municipales en concepto de responsabilidad civil por una sentencia del Tribunal de Cuentas. Por ello, la sentencia de la Audiencia de Córdoba sólo recoge los 6.960 euros que no fueron exigidos en la resolución del Tribunal de Cuentas.

