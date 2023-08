Silencio en Pozoblanco tras el supuesto asesinato machista de una joven, quien habría intentado acabar con la relación

El presunto asesinato machista de una joven en Pozoblanco ha sacudido de silencio a este municipio cordobés después de que se conociera el crimen cometido presuntamente por la pareja de la mujer y padre de las tres hijas que tenían en común.

El verano y las vacaciones estivales han evitado que las cercanías de la vivienda en la que han ocurrido los hechos se plegara de vecinos y curiosos. Los pocos que se han acercado, en su mayoría, no han querido dar declaraciones. Quienes sí lo han hecho han afirmado que conocían a la familia y han lamentado el fallecimiento de la joven de 32 años, quien, según han asegurado a este medio otras fuentes, quería poner fin a la relación, pero el hombre “se resistía”. Finalmente, este habría acabado este martes con la vida de su novia.

Desde primera hora de la mañana, la Guardia Civil ha acordonado parte de la calle Antonio, donde se encuentra la vivienda en la que se ha producido el posible asesinato. La Subdelegación del Gobierno en Córdoba aún no ha confirmado que se trate de un crimen machista, aunque las pruebas apuntarían a ello. De confirmarse, sería la víctima mortal número 34 en lo que va de año. Mientras, el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, de donde era natural la chica, ha decretado un día de luto oficial y ha convocado una concentración para este miércoles en repulsa por el presunto asesinato. El hombre, de 39 años, sí era oriundo de Pozoblanco.

Por el momento se desconocen las causas de ambos fallecimientos, aunque los cuerpos presentaban heridas compatibles con el arma encontrada en el domicilio familiar, una escopeta tipo carabina de aire comprimido, por lo que la hipótesis que se baraja es la del asesinato de la mujer y posterior suicidio del hombre, descartándose en un principio la intervención de terceras personas.

Según han confirmado fuentes oficiales a este medio, la mujer fue usuaria del Centro de Información a la Mujer de Pozoblanco en 2017, cuando tenía 25 años. Durante unos meses recibió atención psicológica, asesoramiento jurídico y sociolaboral, y asistencia en materia de violencia de género. Tras esto, dejó de acudir al centro. Aunque la pareja está registrada en el Sistema de Seguimiento Integral de Casos de Violencia de Género (VioGén), sus casos están inactivos desde 2018. Además, según han confirmado desde la Guardia Civil, desde esta misma fecha no se tiene constancia de medidas judiciales de violencia de género en vigor.

Sobre las 8:00 de este martes, una vecina de la pareja y amiga de la madre llamó insistentemente a la Policía Local después de entrar en la vivienda y ver tanto los cuerpos de ambos como a la niña de dos años, quien habría presenciado todo. Según ha podido saber este periódico, tanto esta menor como las otras dos hijas de la pareja, de entre dos y siete años, están bien y en compañía de la familia. A petición del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, Cruz Roja de Córdoba ha activado su Equipo de Respuesta Inmediata de Intervención Psicosocial (ERIE) y ha enviado Pozoblanco una unidad formada por cuatro psicólogos y un socorrista de acompañamiento para atender a las niñas.

Sobre las 14:00, y tras una exhaustiva inspección ocular, los cuerpos de la pareja han sido trasladados por una furgoneta funeraria para proceder a su posterior autopsia.

