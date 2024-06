Seis detenidos tras caer una organización criminal que robaba en viviendas de Iznájar

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Amantiq', ha desarticulado una organización criminal dedicada al robo en viviendas en las provincias de Málaga y Córdoba. Así, seis personas han sido detenidas en el municipio malagueño de Cuevas de San Marcos.

La investigación se inició tras tener conocimiento de varios robos en viviendas de las localidades de Cuevas de San Marcos (Málaga) e Iznate (Córdoba), iniciándose las gestiones para identificación de los autores y su localización.

Tras la investigación, fue localizado y recuperado en la provincia de Granada un vehículo tipo Quad que había sido sustraído en la localidad de Cuevas de San Marcos, siendo identificado el autor del robo y su cómplice, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Así, tras las gestiones realizadas, en portales de Internet de compraventa de productos de segunda mano fueron localizados varios objetos y antigüedades sustraídos en los diversos robos, que fueron identificados por sus propietarios.

Por todo ello, se procedió a la identificación del resto de integrantes de este grupo criminal, todos ellos residentes en la localidad de Cuevas de San Marcos, realizándose seis registros en los domicilios de los mismos en los que fueron incautados varios televisores, un quad, un patinete eléctrico, videoconsolas, una hidrolimpiadora, un remolque, así como numerosos objetos sustraídos.

En total, han sido detenidas seis personas por los delitos de robo con fuerza en las cosas, pertenencia a organización criminal, siendo intervenida a uno de los detenidos un arma artesanal prohibida de fabricación propia, que ha sido acusado de los delitos de tenencia ilícita de armas y contra la administración de justicia ya que tenía impuesta una prohibición de tenencia de armas.

Los arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción único de Archidona (Málaga), que decretó el ingreso en prisión de tres de los detenidos. Esta operación ha sido llevada a cabo por efectivos del Equipo Roca de Antequera y del Puesto de la Guardia Civil de Cuevas de San Marcos.

