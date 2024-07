La riada que inundó de barro una casa de Las Jaras: “Si llega a haber niños, los mata”

La rotura de un depósito de agua en Las Jaras el pasado jueves anegó parte de una vivienda de la zona por el efecto de la riada. Concretamente, según ha podido saber este periódico, la fuerza del agua tumbó un muro y llenó de lodo y barro la propiedad de una residente.

Según ha explicado su hija, cuando se produjo la rotura del depósito, el pasado jueves por la tarde, afortunadamente no había nadie en la casa, de modo que no hubo que lamentar daños personales. “Daba la casualidad que esa tarde no había nadie en la casa porque vino una cantidad de agua, con tal fuerza que rompió alambrada, rompió la valla y, si llegan a estar los niños bañándose como puede pasar cualquier tarde de julio, los mata.

Es la hija de la propietaria la que habla con este periódico, ya que afirma que su madre sigue todavía en estado de shock, ya que, además de los daños producidos, ha estado pendiente del papel de la empresa en el resarcimiento de los daños.

En este punto, el presidente de la Comunidad de Vecinos Las Jaras Sol y Luna, José Mateos, ha confirmado que, en un primer momento, la empresa se ha desentendido del problema, sugiriendo que “allí no debería de haber casas construidas tan cerca del depósito” -la vivienda en cuestión estaba construida desde mucho antes de que se instalara el depósito-.

Asimismo, según su relato, confirmado por la propietaria, se le ofreció en principio como única solución que la vecina afectada llenase la piscina sin cobrarle el agua necesaria para ello. No obstante, según ha podido saber este periódico, finalmente este viernes los operarios de Agenagua sí han acudido a la casa afectada para concertar una limpieza el próximo domingo, cuando se habrán cumplido cuatro días desde el incidente.

Mateos ha aclarado, además, que la respuesta dada por la empresa y las autoridades fue nula. “Rápidamente, se avisa a Agenagua y a la Policía. La Policía no se presenta en ningún momento. Guardia Civil, que también se le avisa, no se presenta en ningún momento. Solamente Agenagua”, detalla el presidente de la comunidad.

Este señala que, contrariamente a lo que Agenagua comunicó al servicio 112, los técnicos de la empresa “no subsanaron una avería, sino que cortaron la tubería que une el depósito antiguo con el nuevo para detener la caída de agua”.

Para la vecina afectada ya era tarde. Mateos señala que, cuando revienta ese depósito de agua, al estar en un punto alto, cae alrededor y sobre todo encima de esa casa. “El torrente de agua arrastró piedras, barro y todo lo que pillaba a su paso”, concreta.

Desde la comunidad de vecinos está trabajando ahora para intentar que la responsabilidad civil de Agenagua se haga cargo de los daños. “Estamos intentando conversar con ellos porque entendemos que al final tiene que haber un seguro con una responsabilidad civil que se haga cargo al menos de los daños”, concluyó Mateos.

Agenagua, dispuesta a limpiar los daños, pero insiste en que la casa “no están dentro de la cobertura”

Por su parte, desde la empresa Agenagua han indicado a este periódico que su intención es colaborar y que están dispuestos a evaluar y valorar los daños para tomar las medidas adecuadas. Según Agenagua, la empresa se ha ofrecido limpiar la piscina y proporcionar agua para llenarla nuevamente.

“Nuestra postura es ir donde quieran por las buenas, pero hay que entender que esas viviendas no están dentro de la cobertura de los bienes y servicios de infraestructura de agua, ya que no pueden estar debajo”, han afirmado desde la empresa, que ha asegurado que la cantidad de agua derramada el jueves “es comparable a una tormenta de 15 litros”.

No obstante, la empresa aseguran que tienen un seguro de responsabilidad civil para estos casos, aunque insisten en la necesidad de seguir los procedimientos adecuados, primero analizando los daños y actuando en consecuencia.