Permanece en la UCI con quemaduras muy graves la mujer herida en la explosión de gas del Figueroa

La mujer de 56 años que resultó herida el pasado jueves tras la deflagración de una bombona de gas en un piso del Parque Figueroa en Córdoba capital permanece ingresada “con quemaduras muy graves” en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, a la que fue trasladada desde la capital cordobesa.

Fuentes del hospital sevillano han confirmado a Cordópolis este lunes que la mujer continúa desde entonces sin que se hayan producido novedades en su estado y sigue “con quemaduras muy graves en la UCI del hospital”. El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla cuenta con una Unidad de Quemados especializada para estos casos de gravedad.

La explosión de gas se produjo el pasado jueves a última hora de la tarde, en una vivienda de la segunda planta del Pasaje Marino Jerónimo Cabrera. Los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento se desplazaron al lugar y desalojaron preventivamente dos bloques de viviendas, aunque tras desarrollar labores de estabilización, aseguraron la estructura de los edificios que no presentaba riesgo de derrumbe.

En la explosión resultó herida una mujer, que pudo ser rescatada entre escombros en la segunda planta. El 112 activó, además de a los bomberos, a la Policía Local y los servicios sanitarios, que trasladaron a la herida en una ambulancia del 061.

