En libertad con cargos por homicidio por imprudencia el conductor de la grúa en el accidente con una fallecida

El conductor de la grúa implicada en el accidente de tráfico que este jueves se saldó con el fallecimiento de una mujer y con un hombre herido grave, se encuentra en libertad con cargos acusado de homicidio por imprudencia.

Así lo han confirmado fuentes municipales a Cordópolis, después de que la Policía Local actuara tras el accidente y se hiciera cargo de la investigación del mismo para conocer las causas del siniestro. Tras el suceso, se le practicó la prueba de alcohol y drogas al conductor, que dio negativo.

En el accidente, una mujer de 47 años falleció en el acto y un hombre de 49 año resultó herido grave, tras colisionar la moto en la que circulaban ambos con una grúa, en la avenida Carlos III de Córdoba capital. Las primeras informaciones apuntaron a que el varón conducía la moto y la mujer iba de acompañante.

El suceso se produjo sobre las 14:45 del jueves y hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios con una ambulancia del 061 que desplazó al hospital al hombre herido, con pronóstico grave, además de los agentes de la Policía Local y los bomberos, que actuaron al quedarse los ocupantes de la moto atrapados debajo de la grúa.

