Investigan la rotura de cristales y robos en ocho coches aparcados en Tenor Pedro Lavirgen

La Policía Nacional ha abierto una investigación para dar con los autores de la rotura de cristales y el robo en el interior de hasta ocho vehículos que se encontraban aparcados en la avenida Pedro Tenor Lavirgen de Córdoba capital.

Los hechos ocurrieron durante la noche del sábado 15 de octubre al domingo 16, cuando los propietarios de los vehículos descubrieron que diversos coches aparcados a lo largo de la avenida, que separa los barrios de Huerta de la Reina de Las Moreras, habían aparecido con los cristales rotos.

Fuentes de la Policía Nacional explican a este periódico que se ha abierto una investigación para determinar la autoría de los daños en los vehículos y la sustración de objetos del interior de los mismos. La Policía Científica realizará una inspección ocular de los coches, para determinar si hay huellas o muestras que puedan ayudar a determinar los autores de los hechos.

