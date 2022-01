Investigado un conductor que circuló quince kilómetros por la autovía hasta causar un accidente

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Córdoba investigan al conductor de un vehículo que circuló durante quince kilómetros en sentido contrario por la Autovía del Sur (A-45) hasta que tuvo un accidente con otro vehículo.

Según ha podido confirmar este periódico por diversas fuentes, los hechos tuvieron lugar sobre las 20:30 en el carril en dirección Málaga, por donde circuló en sentido contrario durante unos 15 minutos un turismo. Concretamente, el vehículo recorrió en dirección contraria desde el kilómetro 45 al 30, entre las localidades de Monturque, Aguilar de la Frontera y Montilla.

Finalmente, una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico dio con el conductor cuando éste había tenido una colisión contra otro turismo e instruyó diligencias por los hechos.

Durante el transcurso de la conducción en sentido contrario, el Centro Coordinador de Emergencias 112 Andalucía recibió una quincena de avisos. Algunos advertían de que el conductor temerario circulaba con una furgoneta.

La Guardia Civil comunicó al 112 que, por estos hechos, se produjo un herido leve que fue trasladado a un centro sanitario, si bien las fuentes consultadas no han precisado si el herido era el conductor temerario o el del turismo contra el que tuvo la colisión.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!