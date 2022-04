Detenido por tráfico de drogas un sexagenario que intentó huir de un control de la Guardia Civil

La Guardia Civil en colaboración con la Policía Local ha detenido en Baena a un vecino de la localidad, de 61 años de edad, conocido por sus antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

La Guardia Civil y la Policía Local de Baena observaron en un dispositivo de identificación de personas y vehículos establecido en uno de los accesos a la localidad, durante la celebración de la pasada Semana Santa, un vehículo, cuyo conductor tras detectar la presencia policial en la zona, intentó abandonar la misma, circulando a gran velocidad por una calle próxima.

Ante ello, los agentes tratan de interceptar e identificar al conductor de dicho vehículo, lográndolo finalmente, pese a la falta de colaboración por parte del mismo, apreciando que dicha persona, que resultó ser un vecino de la localidad de 61 años, conocido por sus antecedentes policiales, se mostraba visiblemente nervioso.

Ante ello, los agentes procedieron al registro corporal del sospechoso y del vehículo, lo que permitió localizar e intervenir unos 500 euros en billetes fraccionados y una bolsa conteniendo en su interior una sustancia, que posteriormente, tras realizarle el correspondiente test, resultó ser cocaína, arrojando un peso de 11 gramos, dispuesta para su venta al menudeo, que fue intervenida.

Ante los hechos expuestos, y al considerar los agentes que esta persona pudiera dedicarse al tráfico de sustancias estupefacientes, procedieron a su detención como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Detenido, drogas intervenidas y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.

