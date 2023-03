Agentes de la Policía Nacional han detenido durante la tarde de este lunes a un joven tras herir a otro durante el transcurso de una pelea.

Según informan fuentes de la investigación, la detención se produjo en la Plaza Badanas, en las inmediaciones de la Ribera. La víctima presentaba heridas de arma blanca y fue trasladada al hospital.

El detenido está a la espera de pasar a disposición judicial.

