Denuncian la agresión a una médica en la cárcel de Córdoba

El Sindicato de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba denuncia que una médica de la Prisión de Córdoba ha sufrido este lunes por la mañana una agresión por parte de un interno del módulo 10 que se puso muy violento cuando la sanitaria le ha rebajado la medicación, intentando agredirla con el mobiliario del despacho. Gracias a la rápida intervención de los funcionarios que esperaban fuera de la consulta, la médica no sufrió lesiones más graves. El interno tuvo que reducido y aislado.

CCOO señala que es una situación habitual que existan discrepancias entre los médicos que pautan los tratamientos farmacológicos y los internos, que siempre demanda más pastillas para consumir o hacer negocio con ellas.

El sindicato critica que Instituciones Penitenciarias “no tiene un protocolo eficaz para prevenir y reducir las agresiones que sufre el personal penitenciario. La conducta de este interno no se denunciará de oficio al Juzgado de Guardia por la Dirección del centro, y por lo tanto no se considerará un atentado a la autoridad porque no ha habido lesiones físicas. Los insultos, las amenazas o los daños psicológicos están excluidos de cualquier acción preventiva y de denuncia judicial en Instituciones Penitenciarias, que considera que estos hechos van incluidos en la nómina”.

Además, recuerda CCOO, el personal facultativo que trabaja en las prisiones no tiene la consideración de agente a la autoridad, al contrario de lo que sucede con los médicos del Sistema Nacional de Salud, por lo que no tienen la misma protección en la vía penal ni administrativa.

Para CCOO las agresiones en prisiones son evitables y pueden reducirse considerablemente. Se producen porque los gestores en los centros, y a la cabeza de ellos el secretario General de Instituciones Penitenciarias, no les preocupa éste problema porque queda muy lejos de sus despachos y no quieren cumplir la ley de prevención de riesgos laborales.

CCOO exige que se adopten las medidas necesarias para salvaguardar la integridad y salud del personal penitenciario y denuncia que el protocolo contra las agresiones en Instituciones Penitenciarias sólo maquilla las estadísticas de las agresiones y no aborda las principales causas que las generan.