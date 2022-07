Infoca da por estabilizado el incendio forestal en el corazón de la Sierra de Córdoba

A las 17:10 de este miércoles, el Plan Infoca ha dado por estabilizado el incendio forestal que ha encogido el corazón a miles de cordobeses. El fuego se ha declarado junto al mirador de la carretera del Asuán y ha provocado el desalojo de unas 500 personas que estaban en la piscina de las instalaciones del mismo nombre. El fuego se originó poco después de las 15:30 de este miércoles y la columna de humo que generó alarmó a cientos de cordobeses. Ahora, se investiga el origen del incendio y se trabaja para dar por controlado el fuego. La fase posterior sería la de darlo por apagado.

Los efectivos desplegados en la zona en un primer momento han sido un avión ligero, otro semipesado, uno de carga en tierra, dos camiones autobombas, 39 bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y dos agentes de Medio Ambiente. También han acudido bomberos de la capital y voluntarios del grupo de las Siete Fincas. Del parque central de la capital ha acudido todo el dispositivo de emergencias, compuesto por cinco bomberos, dos conductores y un mando. Junto con ellos movilizan tres autobombas y dos vehículos ligeros. El parque del Granadal queda para cubrir el resto de emergencias de la ciudad. A las 16:30 se ha ampliado el dispositivo de bomberos, con 15 agentes fuera de turno que se han incorporado al operativo como refuerzo y nuevos recursos, dos bombas cisterna (BCA) y dos vehículos ligeros. El oficial jefe de bomberos se ha desplazado al puesto de mando.

Poco más tarde, el Infoca ha ampliado el dispositivo con 53 bomberos forestales, tres técnicos de operaciones, dos agentes de medio ambiente y el subidrector de COP, junto a un técnico de operaciones del Brica desde Sevilla, además de un Súper Puma KA80, que han puesto rumbo al incendio. Asimismo, se ha incorporado el avión de coordinación ACOA8. En total hay seis helicópteros y tres aviones de carga en tierra.

La Guardia Civil esta participando desde el puesto de mando avanzado y con Patrullas de seguridad ciudadana, Seprona y Tráfico para facilitar labores de extinción y evitar desgracias personales. En concreto, se cortaron al tráfico las carreteras CO-3408 y la CO-3405, que a las 19:00 ya han sido abiertas según informan fuentes municipales, dejando cerrado el cruce entre Asuán con Los Morales.

La intensa humareda es visible desde distintos puntos de la ciudad y el incendio se ubica en las cercanías del colegio de La Aduana. El 112 ha recibido una multitud de llamadas de cordobeses alertando del fuego, que ha generado una alarmante columna de humo.

El incendio se ha declarado junto al mirador del Asuán, una zona que es muy frecuentada. Las llamas han subido colina arriba por un paraje donde el matorral es muy intenso y especialmente espeso. El Infoca trabaja precisamente en la zona de crecimiento del fuego con los medios aéreos.

El 112 ha recibido más de 200 llamadas de teléfono, según fuentes de este servicio de emergencias. De momento, no constan desalojos en la zona. Eso sí, la piscina del Asuán ha sido evacuada en prevención por la presencia de humo intenso. Han sido evacuadas unas 500 personas de allí, según informan fuentes del Ayuntamiento de Córdoba. No se han evacuado vecinos residentes de la zona hasta el momento. Las llamas, no obstante, estaban más alejadas de estas instalaciones recreativas.

El delegado de Agricultura y Medio Ambiente de Córdoba esperaba la “evolución favorable” de un incendio que parecía que comenzaba a estar al menos perimetrado por los agentes del Infoca.