Cae “succionado” por un colector sin tapar que estaba cubierto de maleza en la zona de El Brillante

Durante la mañana de este pasado domingo, Javier Pérez y su mujer, vecinos de la calle Porto Carrero junto a El Brillante, buscaban por una zona de maleza tras su vivienda a su gata, a la que escuchaban maullar allí. Adentrándose por un carril lleno de maleza y zarzas, de repente, Javier se vio “succionado” por un agujero en el suelo, quedando su cuerpo colgando en el interior y asido solo por los brazos en cruz al exterior.

Cuando pudo reaccionar después del “tremendo susto” -cuenta a Cordópolis-, logró salir del agujero y, tras despejar la maleza que lo cubría, comprobó que se trataba de una abertura de un colector de agua, sin tapadera ni ninguna otra cubrición, que fue lo que se tragó su cuerpo al caminar en la zona.

Javier cuenta cómo, “buscando a la gata que se había perdido y maullaba por allí, iba andando y hubo un momento en el que el terreno cedió y me succionó una tubería del colector. Me quedé dentro colgando”, recuerda. “Pude reaccionar y abrir los brazos, me quedé atrancado”. Y rememora cómo, al principio, “me quedé bloqueado”, al no explicarse qué había podido ocurrir. Finalmente, pudo salir del agujero con su propia fuerza.

“Le pasa a un niño y no lo cuenta”

“Al salir vi que se trataba de un colector que no está tapado. Eso le pasa a un niño y no lo cuenta”, señala sobre el peligro evidente del colector abierto y oculto. Arañazos, magulladuras y dolor en el costado son los signos que le quedan tras el accidente. “Y, sobre todo, el susto. No sabía lo que pasaba, cómo de profundo era...”, dice sobre la abertura que, calcula “tendría más de 60 centímetros de diámetro y estaba sin protección ni tapa de ningún tipo”. Y cuestiona si a lo largo del colector habrá más agujeros abiertos en el mismo estado.

Tras el suceso, Javier explica que llamó a la Policía Local y que, a su vez, alertaron a los bomberos, que se desplazaron al lugar para señalizar y cubrir el agujero del colector. Una cinta de bomberos alrededor, una plancha metálica y un palé de madera cubren ahora la abertura.