Casi tantos accidentes con jabalíes como con perros: así son los siniestros en carretera con animales

En la provincia de Córdoba, durante el año 2020 se produjeron casi tantos accidentes de tráfico en los que hubo perros implicados como jabalíes. Se trata de uno de los cambios de tendencia más significativos en la siniestralidad vial en la provincia de Córdoba de los que se han producido en los últimos años, según se refleja en una estadística de la Dirección General de Tráfico difundida en el Congreso a una preguntado del diputado de Vox José Ramírez.

En 2020 se produjeron en la provincia de Córdoba 309 accidentes de tráfico en los que hubo animales implicados, bien por arrollamiento o atropello. De todos ellos, en 113 casos hubo perros implicados. Es decir, en un tercio de los accidentes con animales los protagonistas son los canes. Pero el año pasado, otro tercio de los siniestros estuvieron provocados o fueron víctimas los jabalíes. En total, en 101.

El siguiente grupo animal más implicado en accidentes de tráfico es el de los ciervos, con un total de 34. Además, hubo 16 animales no identificados, un total de 14 zorros, diez gatos, cinco caballos y cinco cabras.

La estadística ha cambiado con respecto a 2020. Entonces hubo un total de 370 accidentes con daños y animales implicados. Ese año, 151 eran perros y 93 jabalíes, además de 54 ciervos y 17 animales no identificados.

En los últimos dos años, en ninguno de los accidentes con animales ha habido víctimas mortales humanas. Un herido que chocó con un jabalí necesitó hospitalización.

