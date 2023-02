Vox llama a que “gente nacional” viva en los barrios de Córdoba para que no se conviertan “en un teatro”

Vox ha celebrado este pasado domingo un acto de precampaña en el que la candidata del partido a la Alcaldía de Córdoba capital, Yolanda Almagro, ha hecho especial hincapié en la necesidad cuidar “los barrios”, donde debe vivir “gente nacional” para evitar que estos se transformen “en un teatro”.

Estas declaraciones las ha realizado en la Bodega Plateros durante un acto en el que todos los intervinientes de la formación han criticado “al PP y Ciudadanos” por “continuistas”. En su defensa de los barrios, el partido de extrema derecha ha apelado a comprar en las tiendas locales para que la economía de la ciudad no dependa del turismo, “la gallina de los huevos de oro”. La candidata de Vox a la Alcaldía de Córdoba ha insistido en que su partido trabajará “por un proyecto de ciudad que cuide de nuestra familia, de nuestros comercios locales, de nuestros bares, cada vez con más tristeza (...). Si no defendemos nosotros nuestras costumbres y asociaciones de qué vamos a vivir. En Vox no vamos a dejar que Córdoba sea un escenario sin vida ni futuro”.

En el acto también intervino el diputado nacional de Vox en Córdoba, José Ramírez del Río, que criticó la política de acogida de refugiados llevada a cabo por el Gobierno de España, asegurando que las partidas presupuestarias destinadas a ello provocan menos inversión “en Sanidad y en policías”. Ramírez del Río aseguró que “esa gente no tiene derecho” a ser acogida ya que “el dinero que tenemos hay que emplearlo para lo que está”. Cabe recordar que España está adherida a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y al Estatuto de los Refugiados de 1967.

El diputado siguió defendiendo que los impuestos “que pagamos son para vivir en un país civilizado y no para que la izquierda desarrolle sus proyectos ideológicos (...) Pagas para que no haya españoles que se vean en una situación de desesperanza o de hambre”.

A su vez, Ramírez del Río aseguró que ha visto muchos “proyectos municipales en los que había partidas destinadas a llevar ayuda a Cuba. ¿Esto qué es, el PP dando ayudas a Cuba?”.

En el acto también intervinieron el parlamentario andaluz Javier Cortés y la senadora por Andalucía Pepa Rodríguez de Millán.