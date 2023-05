Vecinos de Las Palmeras denuncian que ningún escolar del barrio ha sido admitido en el instituto más cercano

La Asociación Vecinal Unión y Esperanza de Las Palmeras ha difundido un comunicado en el que muestra su “enorme sorpresa e indignación” tras la publicación del listado de alumnos admitidos en el IES Casiana Muñoz Tuñón para el curso próximo, puesto que “ninguno de los 17 niños de los CEIP Pedagogo García Navarro, Duque de Rivas o Alfonso Churruca que han solicitado plaza en dicho IES han conseguido ser admitidos allí en los cursos de 1º o 3º de la ESO”.

“Nos sentimos tremendamente engañados, ninguneados, olvidados, discriminados y maltratados por la Junta de Andalucía y por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Córdoba. Máxime cuando el pasado 27 de marzo, en plena escolarización, tanto la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, y el delegado territorial en Córdoba de su Consejería, José Vico, defendieron el sistema de adscripción múltiple a distintos institutos de Córdoba del que disponen los alumnos del barrio de Las Palmeras, añadiendo que además también podían solicitar plaza en el nuevo IES Casiana Muñoz Tuñón sin ningún tipo de problema y con el mismo derecho que el resto de la gente, pues daba oportunidad a las familias de elegir el centro que desearan”.

Así, critican que “ahora ya tenemos los datos sobre la mesa y el 100% del alumnado de los citados colegios ha sido excluido del IES que ha solicitado como primera opción”. ¿Dónde está entonces la tan pregonada libertad de elección de centro para las familias? Quizá es que eso solo les sirve a la Junta de Andalucía para los centros concertados y no para los públicos“.

Por ello, señalan que, tanto el vecindario, como las familias y, sobre todo, estos 17 niños y niñas “están completamente frustrados, desilusionados y desesperanzados por no poder estudiar en el instituto que está más cerca de su casa, máxime cuando en el IES Casiana Muñoz Tuñón hay sitio de sobra, pues las solicitudes de los centros adscritos da solo para abrir dos líneas de 1º de la ESO (60 plazas), cuando desde el inicio de la construcción de dicho IES la Administración dejó claro que iba a ser un centro de 3 líneas de Secundaria (90 plazas).” ¿A qué esperan para abrir la tercera línea? Si la abrieran, no solo podrían entrar nuestros niños y niñas, sino también el resto que se han quedado fuera, pues la suma total de las solicitudes no sobrepasa las 90“, concluyen.

La Junta asegura que la decisión no es definitiva y no descarta abrir una tercera línea

Por su parte, fuentes de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Córdoba han señalado la decisión “no es definitiva”. “El proceso sigue en marcha y no se descarta que pueda haber modificaciones de unidades. No se descarta una tercera línea”, han asegurado las fuentes consultadas por este periódico.

El plazo de certificación de matrícula arranca el 1 de junio, de manera que la decisión de si el IES Casiana Muñoz abre una tercera línea de Secundaria debe tomarse en las próximas semanas. Por el momento, siguiendo el modelo de adscripción, sólo ha aceptado alumnos procedentes de los colegios Aduana, Turruñuelos y Miralbaida.