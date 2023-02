Vecinos de Cañete tejerán un toldo de croché para reducir la temperatura de una de sus calles

Cañete de las Torres comenzará este lunes una iniciativa que ha sido todo un éxito en municipios como Cartaya o Alhaurín de la Torre: tejer un toldo de croché para una de sus calles. El ayuntamiento cañetero ha dado el visto bueno a la idea y ha puesto en marcha un taller para acercar esta técnica a quien no la conozca y desee participar en la iniciativa.

El toldo resultante de este taller se colocará en una de las calles del municipio para reducir así su temperatura durante los meses de verano. La actividad tendrá lugar todos los lunes y los miércoles a partir de las 20:00 en el Centro de Participación del Mayor de la localidad.

Otro de los objetivos es transmitir esta técnica a las generaciones más jóvenes, por lo que el taller está abierto a todas las edades, seas o no experto en la materia. El toldo decorativo se colocará aprovechando la cuarta edición del festival Calles en Flor.

