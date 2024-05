La Universidad de Córdoba busca cómo salvar a la chumbera a través de un consorcio europeo

Las chumberas llevan años luchando contra la plaga de la cochinilla, o la llamada falsa cochinilla del carmín Dactylopius opuntiae, de la familia Dactylopiidae, que apareció por primera vez en Murcia, en el año 2006. En Córdoba, cada año, el Ayuntamiento de la capital abre la correspondiente convocatoria para que, quien lo desee -y pueda-, venda el fruto de esta planta, los higos chumbos, en plena calle. La convocatoria queda desierta año sí y año también ante la falta de este producto, pero el interés por salvar a esta planta sigue latente entre el sector e instituciones, como es el caso de la Universidad de Córdoba (UCO).

El profesor de Agronomía de la Unidad de Entomología Agrícola de la UCO, Meelad Yousef, es la referencia sobre esta materia en la institución académica. Tal y como ha explicado a Cordópolis, “desde la UCO se está trabajando de forma conjunta, con diferentes componentes del sector, para formar núcleos de interés y poder abordar” el ocaso de las chumberas.

La cochinilla es un insecto picador chupador cuyas hembras son inmóviles y forman una capa algodonosa que les protege del efecto de insecticidas químicos y otros factores abióticos y bióticos. Debajo de esta capa está la hembra que se alimenta chupando la savia de las plantas y dejándolas secas. Este insecto no solo merma la producción de las chumberas, apunta el investigador, “sino que también está afecta al paisaje andaluz y mediterráneo en general”.

Por ello, la UCO está participando “en la creación de un consorcio europeo, a través de la plataforma europea Euphresco, para presentar una propuesta de proyecto europeo cuyo objetivo sea clasificar las variedades más resistentes y proporcionar los métodos de control más apropiados dentro de un programa de manejo integrado”. Además, Yousef reconoce que en Andalucía y “a nivel internacional existe mucho movimiento y grupos organizados porque se trata de un cultivo importante”. Según el anuario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en base a los últimos datos -relativos a 2023-, España produjo 1.582 toneladas de higos chumbos, incluyendo pérdidas y mermas en la explotación. De estas toneladas, 611 se produjeron en Andalucía, 375, en Canarias; y 345, en Murcia.

La cuestión clave que ha marcado el devenir de las chumberas es que está incluida en el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esta propia declaración autoriza a la Junta de Andalucía a no actuar para mitigar el daño de la cochinilla y evitar que desaparezca esta planta. La administración autonómica solo podría intervenir en dos supuestos muy distintos. El primero, si las chumberas fueron un cultivo, característica que no tienen desde este ministerio dado que son una especie invasora que se usaba antaño para marcar las lindes entre las fincas.

El segundo supuesto en el que se podría amparar la Junta para actuar sería que, aun siendo esta planta una especie invasora, la plaga que le afectara fuera “de cuarentena”, es decir, que pudiera afectar a la salud pública u a otros cultivos. Dado que no se da ninguno de estos dos supuestos, la Junta no actúa para la erradicación de la cochinilla.

