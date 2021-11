Unicaja prevé un crecimiento del PIB en Córdoba del 6% en 2021

Unicaja Banco ha publicado el número 7 de su informe trimestral ‘Situación económica y perspectivas de las provincias de Andalucía’, elaborado por Analistas Económicos de Andalucía. Según se recoge en el documento, las estimaciones realizadas por la sociedad de estudios del Grupo Unicaja Banco apuntan a un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en todas las provincias andaluzas para 2021.

En concreto, todas las provincias registrarán un crecimiento del PIB superior al 4%, con tasas comprendidas entre el 4,4% de Huelva y el 6,9% de Málaga, estimándose también un crecimiento superior al promedio regional (6,2%) en Cádiz y Sevilla. En Córdoba, se estima un crecimiento del 6%, según el informe. La caída del PIB en 2020 fue del 8%.

Este documento se centra en el análisis de la evolución y las perspectivas económicas de cada una de las provincias andaluzas y complementa el informe de previsiones económicas que, con carácter regional, se publicó el pasado 28 de octubre.

El informe se estructura en dos apartados: en el primero se describe el contexto económico internacional y nacional y se recogen los principales rasgos del comportamiento reciente de la economía regional, y, en el segundo, se realiza una comparativa de los principales indicadores a escala provincial. Este apartado incorpora las estimaciones de Analistas Económicos de Andalucía sobre la evolución del PIB para el segundo trimestre de 2021 y el conjunto del año.

Según estimaciones de Analistas Económicos de Andalucía, en el segundo trimestre de 2021, la actividad económica habría registrado un crecimiento generalizado con relación al segundo trimestre de 2020, el más afectado por la pandemia. Este incremento habría sido superior al promedio regional (18,2%) en Huelva (18,6%), Almería (18,5%), Cádiz (18,4%) y Córdoba (18,3%).

Respecto al mercado de trabajo, según la Encuesta de Población Activa (EPA), en el segundo trimestre de 2021, el número de ocupados en Andalucía aumentó en términos intertrimestrales en 102.400 personas. Descendiendo a escala provincial, el empleo ha aumentado en Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla, destacando el incremento registrado en Sevilla (39.800 ocupados más), relacionado, en gran medida, con el aumento en el sector servicios, en Málaga (37.600), con la construcción, y en Huelva (31.800), con el sector agrario.

En términos interanuales, la población ocupada ha aumentado en 245.700 personas en Andalucía, lo que supone un crecimiento del 8,4% (5,7% en España). Por provincias, este crecimiento es generalizado, destacando los aumentos del empleo en Granada y Jaén (14,9% y 10,5%, respectivamente). En la provincia granadina, así como en Córdoba, Huelva y Sevilla, el número de ocupados es superior al del segundo trimestre de 2019, al igual que ocurre en el conjunto de Andalucía. Al respecto, hay que recordar que las cifras de empleo incluyen a los trabajadores en situación de ERTE, que continúan su tendencia descendente.

En lo que se refiere a la actividad por sectores, los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística muestran una recuperación de la demanda en los meses de verano con respecto a los meses de julio-agosto de 2020. Las pernoctaciones en Andalucía han aumentado en estos meses alrededor de un 90%, registrándose un crecimiento generalizado por provincias, más destacado en Málaga, Sevilla y Almería, donde las pernoctaciones se han duplicado con relación a los meses de verano del pasado año. Sin embargo, si se compara con el mismo periodo de 2019, la demanda hotelera continúa siendo inferior en todas las provincias. Por nacionalidad de los viajeros, mientras que la demanda extranjera ha disminuido en todas las provincias con relación a julio y agosto de 2019, la nacional se ha incrementado en Málaga, Cádiz, Huelva, Sevilla y Jaén.

Sobre la actividad residencial, se aprecia una recuperación de la demanda, registrándose un número de compraventas de viviendas en Andalucía entre enero y julio superior al del mismo periodo del año 2020 (39,4%) y también de 2019 (5,9%), antes de la irrupción de la pandemia, con un crecimiento prácticamente generalizado por provincias.

En cuanto a la demanda exterior, las exportaciones de bienes también muestran una evolución positiva en lo que va de año, creciendo el valor exportado por Andalucía un 18,2% con relación al periodo enero-julio de 2020, superando también el valor de las exportaciones en este mismo periodo de 2019 (0,3%). Respecto a 2020, el aumento por provincias es generalizado, destacando las tasas superiores al 30% en Huelva y Córdoba, en tanto que con relación a los datos prepandemia el valor exportado ha aumentado en Almería, Córdoba, Granada, Huelva y Málaga, con tasas superiores al 10% en las dos primeras.

En lo que respecta a las previsiones de Analistas Económicos de Andalucía, para el conjunto de 2021, se estima un incremento de la actividad en todas las provincias. Las tasas de crecimiento podrían situarse por encima de la media regional (6,2%) en Málaga (6,9%), Cádiz (6,6%) y Sevilla (6,3%), en tanto que Granada podría crecer a un ritmo similar al del conjunto de Andalucía.

La primera parte del documento ‘Situación económica y perspectivas de las provincias de Andalucía’ muestra el contexto económico internacional y nacional y los principales rasgos de la trayectoria reciente de la economía regional, información recogida ya en el informe ‘Previsiones Económicas de Andalucía’, hecho público el pasado 28 de octubre.

La actividad económica continúa recuperándose a escala mundial. Según el último informe de Perspectivas Económicas de la OCDE, se estima que la economía mundial crezca un 5,7% en 2021 y un 4,5% en 2022.

El aumento de la demanda ha provocado un incremento de los precios de las materias primas y los alimentos, al tiempo que las perturbaciones en las cadenas de suministro han intensificado la presión sobre los costes, traduciéndose en tensiones inflacionistas, en principio de carácter transitorio.

Las proyecciones realizadas por los distintos organismos internacionales señalan que la española será una de las economías avanzadas que más crezcan en 2021. Las últimas proyecciones del Banco de España estiman una subida del 6,3% para 2021 y del 5,9% para 2022, lo que supone una revisión al alza de 0,1 puntos porcentuales (p.p.). No obstante, el Instituto Nacional de Estadística ha revisado a la baja el aumento del segundo trimestre, desde el 2,8% publicado en el avance de finales de julio al 1,1% en septiembre, lo que incidirá en las proyecciones de crecimiento realizadas con anterioridad a esta publicación.

En lo referente a la economía andaluza, y como ya se recogía en el informe del pasado 28 de octubre, en el segundo trimestre de 2021, el PIB ha registrado un crecimiento del 3,6%, después de descender un 0,4% en el primer trimestre, según las cifras de la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía publicadas por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Con relación al segundo trimestre de 2020, el PIB ha experimentado un incremento del 18,2%, si bien la producción continúa siendo un 5,7% inferior a la existente en el cuarto trimestre de 2019 (-8,4% en el conjunto de España).

La aportación de la demanda interna ha sido de 21,2 p.p., frente a la contribución negativa de 2,3 p.p. del trimestre previo. El gasto en consumo de los hogares ha crecido un 28,6% en términos interanuales, en tanto que la inversión ha aumentado un 15,3%.

Desde la perspectiva de la oferta, el crecimiento en el segundo trimestre ha sido generalizado, con excepción del sector agrario (-0,5% en términos interanuales), el que más creció en 2020. Las tasas de crecimiento oscilan entre el 5,4%, de las actividades financieras y de seguros, y el 52,2%, de las ramas del comercio, transporte y hostelería, siendo también superior al 20% el aumento en la industria, las actividades profesionales y las actividades artísticas, recreativas y otros servicios.

Respecto a las previsiones de crecimiento para la Comunidad andaluza, Analistas Económicos de Andalucía estima que en 2021 el PIB crezca un 6,2%, 0,3 p.p. más de lo estimado en junio, dado el mayor incremento de lo previsto en el segundo trimestre del año. El consumo privado y la inversión registrarían aumentos del 9,1% y 6,2%, respectivamente, mientras que por sectores se espera un crecimiento generalizado, salvo en el sector agrario, tal y como se señala en el informe ‘Previsiones Económicas de Andalucía’, publicado recientemente.

Asimismo, se prevé que el empleo aumente un 2,7% en el promedio de 2021, situándose la tasa de paro el 22,3%. Se estima que la recuperación de la producción y el empleo continúen en 2022, con un crecimiento previsto del PIB del 6,0% y un aumento del empleo cercano al 2%.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!