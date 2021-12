Uno de cada tres cordobeses que se hace una PCR da positivo

Uno de cada cuatro cordobeses que se hace una prueba PCR acaba dando positivo en coronavirus. En concreto, el 32% de las pruebas que se han realizado en la provincia de Córdoba durante la última semana han arrojado la confirmación de un positivo. Es uno de los datos más significativos y que más ha llamado la atención al Ministerio de Sanidad en la redacción semanal del llamado Semáforo Covid. La tasa de positividad en Córdoba alcanza niveles nunca vistos durante toda la pandemia e indica que el virus circula en estos momentos más rápido que nunca.

De hecho, el Ministerio de Sanidad ha vuelto a elevar el nivel de alerta en Córdoba. Del dos de la pasada semana se ha subido ahora al tres, de un máximo de cuatro. La clave está en que la situación hospitalaria aún no es grave. Según los datos facilitados al Gobierno por la Consejería de Salud y Familias, actualmente en Córdoba están ocupadas ya el 18,4% de las camas UCI disponibles con pacientes con Covid 19. Mucho mejor es la situación convencional, ya que solo el 7,3% de las camas están cubiertas con enfermos con coronavirus. Este jueves, la Consejería indicó que en Córdoba había ya 129 personas ingresadas en el hospital con Covid 19, de las que 27 estaban en la UCI.

Otro valor que invita al optimismo entre las autoridades sanitarias es la protección que está ofreciendo la tercera dosis a un amplio grupo de población mayor de 65 años que ya la ha recibido. Así, el informe señala que si la incidencia media en la provincia es de casi 1.900 casos por cada 100.000 habitantes, en el caso de los mayores de 65 años está en los 560 casos. Es decir, la incidencia entre los mayores esta vez es tres veces menor que entre los más jóvenes.

Pero de todos, el peor valor es el de la incidencia a siete días. Según Sanidad, en Córdoba supera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y sigue subiendo. Es decir, la provincia de Córdoba aún no ha llegado al pico de la sexta ola y en los próximos días se esperan muchos más contagios.

Por otra parte, la explosión de contagios es de tal nivel en toda la provincia que la pandemia se ha duplicado (o multiplicado por hasta cinco) en casi todos los municipios de la provincia, como se señala en el gráfico que abre esta información. De hecho, en Córdoba capital la incidencia ha aumentado cinco veces en las dos últimas semanas. De los 77 municipios de la provincia de Córdoba, la pandemia se ha duplicado (como poco) en 65. Solo hay 12 pueblos donde los niveles se mantienen estables: Zuheros, Fuente La Lancha, Fuente Tójar, Pedroche, Valenzuela, Cardeña, Conquista, La Granjuela, Torrecampo, Valsequillo, El Guijo y Villaharta.

