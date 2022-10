El uso de los trenes Avant y de Media Distancia aumenta en un 50% gracias a los descuentos

Renfe ha emitido 205.108 abonos gratuitos de Cercanías y Media Distancia en Andalucía durante el primer mes de funcionamiento de la medida del Gobierno destinada a usuarios recurrentes para viajar gratis hasta el 31 de diciembre. En Córdoba, se ha notado el uso especialmente de los trenes Avant y de Media Distancia. De media, los viajes han crecido en un 50% desde que entro en vigor la medida para el fomento del transporte ferroviario.

Del total de títulos gratuitos expedidos en Andalucía, el 59,8% (122.700) corresponde a abonos para viajar en Cercanías, repartidos entre el Núcleo de Cercanías de Málaga (50.185), Sevilla (45.048) y Cádiz (27.467). El 40,2% de los emitidos en Andalucía (82.408) son abonos para viajar en trenes de Media Distancia.

El número de viajes registrados durante el mes de septiembre en los trenes de Media Distancia de Andalucía fue de 818.012, lo que supone un incremento del 52% con respecto al mismo mes del año 2021. También los trenes de Cercanías de los Núcleos de Cádiz y Málaga han incrementado en un 50% el número de viajeros con respecto a septiembre de 2021, mientras que en el de Sevilla ha sido del 11 %.

Además de los abonos gratuitos, Renfe ha vendido 4.052 títulos con descuentos del 50% de Avant para utilizar en los servicios de media distancia de alta velocidad de Andalucía hasta el 31 de enero de 2023.

En los trenes Avant de Andalucía (Málaga-Córdoba-Sevilla, Sevilla-Granada y Granada-Málaga) se han realizado 132.813 viajes durante el mes de septiembre, lo que supone un incremento del 50% con respecto a igual mes del año anterior.

Renfe alcanza este lunes los 1,5 millones de abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia desde que se pusieran a disposición de los ciudadanos el pasado 24 de agosto.

Del total de títulos gratuitos expedidos, el 71,7% corresponde a abonos para viajar en los distintos núcleos de Cercanías, Rodalies y Cercanías Ancho Métrico, mientras que el 28,3% corresponde a abonos de Media Distancia.

Además de los abonos gratuitos para viajeros habituales, Renfe ha vendido cerca de 27.000 títulos con descuentos del 50% de Avant para utilizar en los servicios de media distancia de alta velocidad hasta el 31 de enero de 2023.

En Cataluña, el 11,5% de la población activa ha adquirido abonos gratuitos de Rodalies o MD. Es decir, 448.783 catalanes, de un total de 3.881.500 de población activa, tienen su abono multiviaje. En Madrid, el 9,8% de la población activa ha adquirido abonos gratuitos de Cercanías o MD, ya que un total de 353.148 madrileños (de una cifra total de 3.597.300 de población activa) tienen el abono.

Sólo en Cercanías se han expedido 1.044.771 abonos de los que el 35,9% (374.663) corresponden a Rodalies y el 27,5% (287.826) a Cercanías Madrid. El resto corresponde a los demás núcleos de Cercanías (33,3%), con Comunidad Valenciana (115.500 abonos) y Andalucía (122.700), liderando la venta de abonos tras Cataluña y Madrid. En el caso de Cercanías Ancho Métrico (3,3%), Cantabria es la que más abonos gratuitos registra (17.700), seguida de Asturias (8.200) y País Vasco (6.750).

En Madrid ha crecido un 20,2% el número de usuarios de Cercanías con respecto a 2021 y en Barcelona un 23,5%. En núcleos como Málaga, Bilbao o Cádiz, el aumento con respecto al año pasado se sitúa en el entorno del 50%. En Asturias o Santander, el crecimiento sobrepasa el 65%. El incremento medio en todo el territorio nacional con respecto a 2021 es del 24%, al registrar 29 millones de viajes frente a los 23,4 millones del año pasado.

Por su parte, los viajeros de Media Distancia han adquirido 412.776 abonos, lo que supone un 28,3% del total de abonos gratuitos vendidos.

El incremento de MD es aún mayor que Cercanías con respecto a 2021, al registrar cerca de 2 millones de usuarios, 572.000 más que en el ejercicio precedente, un 40,7% más, y 82.000 más que en 2019 (+4,3%).

Los viajeros de Andalucía son los que más abonos gratuitos MD han retirado, con 82.408, seguidos de Cataluña (74.120), Madrid (65.322), Galicia (46.125) y Castilla y León (42.127).

En cuanto a los abonos Avant (Alta Velocidad de Media Distancia) bonificados al 50%, se han expedido un total de 26.622. El corredor que más abonos de este tipo registra es el Madrid-Segovia-Valladolid, con 6.937 (26,1% del total), seguido del Madrid-Ciudad Real-Puertollano (4.231, 15,9%) y del Madrid-Toledo (3.980, 15%).

Según las estimaciones realizadas, esta medida, tomada por el Gobierno para paliar los efectos de la crisis provocada por la invasión de Rusia en Ucrania y potenciar el uso del transporte público, reduciendo la dependencia energética y las emisiones, beneficiará a más de 75 millones de desplazamientos.

Esta ayuda, aprobada por el Gobierno el pasado 1 de agosto y puesta en marcha el 1 de septiembre, permitirá ahorrar 118 millones de litros de gasolina y evitar la emisión de 360.576 toneladas de CO2 a la atmósfera, si el transporte se hubiera realizado en coche.

Para acceder a los abonos gratuitos de Cercanías y Media Distancia de Renfe es necesario estar registrado, porque son personales e intransferibles. Para agilizar el proceso, es conveniente hacerlo a través de las aplicaciones móviles o páginas web de Renfe.

Los viajeros que no se hayan registrado a través de la web o apps de Renfe, pueden adquirir el título en las oficinas de venta o máquinas autoventa de las estaciones de Renfe, presentando su NIF, NIE o pasaporte.

Aunque los abonos son gratuitos, hay que depositar una fianza de 10 euros en el caso de Cercanías, y de 20 euros para Media Distancia. Esta fianza se devolverá al final del periodo de utilización de los abonos si se cumple la condición de haber realizado al menos 16 desplazamientos en los cuatro meses de vigencia.

Es recomendable el pago de fianza con tarjeta, porque así la devolución de la fianza se hará de forma automática.

Toda la información sobre los abonos gratuitos en la web de Renfe (www.renfe.com), donde se explica paso a paso el procedimiento para obtener este nuevo título multiviaje, así como sus condiciones de utilización.

