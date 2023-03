El tren de proximidad entre Palma y Villa del Río entrará en funcionamiento el próximo lunes

Los trenes de proximidad entre Palma del Río y Villa del Río empezarán a funcionar a partir del próximo lunes 20 de marzo, tal y como ha comunicado la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, en el Comité Provincial de la formación.

Ahora mismo hay siete circulaciones por sentido entre Palma del Río y Córdoba, y cuatro entre Villa del Río y la capital. Ahora, se complementarán con otros cuatro servicios adicionales entre Palma del Río y Villa del Río, mediante la prolongación de cuatro trenes/sentido desde Villarrubia hasta Palma del Río y de Alcolea hasta Villa del Río en días laborables.

En total, el número de circulaciones, en ambos sentidos, del servicio de proximidad entre Palma del Río y Villa del Río con Córdoba, serán 38. Entre Palma del Río y Córdoba habrá 22 conexiones y entre Córdoba y Villa del Río un total de 16, según la información publicada. El servicio no será de Cercanías sino de Media Distancia, según la precisión de Renfe.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!