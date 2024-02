Los tractores volverán a entrar en la ciudad de Córdoba la próxima semana

El campo cordobés volverá a meter sus tractores y todoterrenos en Córdoba capital para protestar por la gran crisis que atraviesa el sector. Después de la gran exhibición de rabia que supuso la protesta del pasado 6 de febrero, día oficial en el que comenzaron las acciones reivindicativas de los agricultores y ganaderos de Córdoba, la Subdelegación del Gobierno ha recibido solicitud oficial para reeditar la tractorada.

Según ha podido saber este periódico por diversas fuentes, ha sido la Agrupación Nacional de Agricultores y Ganaderos y Sector Primario la que ha cursado la solicitud de forma oficial. Y también ha escogido fecha: el martes 20 de febrero, dos semanas después de la primera tractorada y justo una semana antes de que las organizaciones agrarias COAG, Asaja, UPA y Cooperativas celebren la suya en Lucena.

Detrás de esta nueva tractorada, que busca colapsar el tráfico tanto en las carreteras de la provincia como en las calles de Córdoba capital, está la sección cordobesa recién formada de la Agrupación Nacional de Agricultores y Ganaderos y Sector Primario, una organización formada al margen de las patronales y que busca constituirse como una entidad despolitizada y que sólo busca defender los intereses del campo.

Las diversas fuentes consultadas hablan de que el recorrido de la tractorada de este martes será distinto a la del 6 de febrero. Aquel día, los camiones, todoterrenos y tractores partieron hacia Córdoba desde diversos puntos y fueron dirigidos hasta el recinto de El Arenal.

La Subdelegación del Gobierno ha reconocido que el recorrido de la protesta del martes está por definir, si bien la intención de los convocantes es entrar en la ciudad de manera mucho más llamativa, incluyendo meter los tractores en las principales vías (Vallellano, Paseo de la Victoria, Vial Norte), con el objetivo de que la ciudadanía les escuche.

Mientras tanto, los cortes parciales e intermitentes de tráfico en las carreteras de la provincia seguirán sucediéndose durante los días previos, toda vez que la situación está lejos de mejorar y el Ministerio de Agricultura aún no ha anunciado medidas que contengan al sector, explican las fuentes consultadas.

