Suspendida una feria que promovía la escolarización en centros públicos del Distrito Sureste por la ausencia de los concertados

Este viernes debía haber tenido lugar la II Feria de la Educación y la Vecindad organizada por el Foro de Educación y Barrio Sureste (FEBS), amparada en la Comisión de Educación Pública que tiene este mismo foro. El objetivo de esta feria no es otro que promover la escolarización en los centros públicos del Distrito Sureste. Sin embargo, la cita finalmente ha quedado suspendida después de la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba estipulara que los centros concentrados de la zona debían participar “para no excluir a nadie”.

La feria del año pasado fue todo un éxito, por lo que el Foro esperaba vivir otra nueva jornada en pro de la educación pública, pero no ha sido así. El presupuesto destinado para esta actividad rondaba los 12.000 euros y tanto esta partida como la programación de la feria fueron aprobadas por unanimidad el 6 de febrero por la Junta Municipal de Distrito Sureste. Fue entonces cuando Participación Ciudadana “decidió invitar a participar en la feria a los centros concertados, sin ni siquiera preguntar, ni mucho menos reunirse ni con la Comisión de Educación Pública, que llevaba trabajando en la organización desde el pasado octubre, ni con el Consejo de Distrito Sureste, que es el órgano colegiado de la representación ciudadana en el distrito”.

Desde el Foro señalan que el Ayuntamiento no dio la posibilidad de invitar únicamente a los escolares de dichos centros concertados, como se hizo en 2022, sino que los mismos debían llevar su stand informativo. Ante ello, y aún sabiendo que “los más pequeños son los grandes perjudicados”, los organizadores de la feria han rechazado celebrarla “por ir en contra de nuestros principios”. El éxito de la feria del pasado año, aseguran, llevó “a que el colegio Algafequi aumentara unidades en lugar de disminuir. Y, además, fue la primera vez que el centro Cervantes no llenó las unidades concedidas”.

A su vez, insisten en que estos centros concertados “fueron invitados como participantes y lo rechazaron”. Además, en los seis años de vida del Foro, “nunca han manifestado interés por el diverso y prolífico trabajo que se ha desarrollado ni por participar en él”.

Participación de centros concertados fuera de plazo

Por otro lado, el Foro también denuncia que el Ayuntamiento ha cometido “un grave error de forma” al haber intentado incluir a los centros concertados fuera de la fecha límite establecida para ello. En ese sentido, afirman, la escuela infantil Santuario ha sido el único centro público de este distrito que se quedó fuera ya que presentó su inscripción fuera de plazo.

En esta línea, afirman que fue el Ayuntamiento quien trasladó el interés de los centros “en participar no solo como público, sino para también para poner su stand y organizar actividades cuando toda la programación ya esta hecha”. Por ello, la organización defiende que “no tiene ningún sentido” incluir en esta feria a los centros concertados “cuando se trata de un evento que promociona la educación pública”.

Participación Ciudadana defiende que el acto “no puede excluir a nadie”

Ante esta cancelación, la concejala de Participación Ciudadana, María Luis Gómez Calero, ha asegurado a este periódico que como delegada no entra “en si un centro es público o concertado”, sino que “defiende que si el evento se anuncia como una feria de la educación, no se pueden dejar fuera a los centros concertados del barrio” desde la delegación que ella preside.

Preguntada por qué el año pasado se llevó a cabo esta feria sin estos centros, y no hubo problemas, Gómez ha afirmado que ella misma “no tenía conocimiento expreso” y que se dio cuenta de la ausencia de los mismos el día de la Feria, a la par que ha defendido, en contra de lo señalado por el Foro, que “no participaron porque no se promovió mucho y no porque no quisieran”.

Cabe recordar que la primera feria contó con la asistencia no solo de la concejala Gómez, sino también del alcalde de Córdoba, José María Bellido; la concejala de Servicios Sociales, Eva Contador; o el concejal de Infraestructuras, Antonio Álvarez.