Stop Salas de Apuestas informa y recaba apoyo en los barrios contra la proliferación de los locales de juego

La asociación Stop Salas de Apuestas en Córdoba ha protagonizado en la mañana de este sábado una acción de calle instalando mesas informativas en distintos barrios de la capital para explicar a los vecinos su acción en contra de la proliferación de los locales de juego y las medidas que han solicitado al Ayuntamiento para ello.

Así, con mesas informativas dispuestas en ocho puntos de Córdoba, se ha informado a la ciudadanía sobre la moción aprobada en enero por el Pleno del Ayuntamiento para modificar el PGOU y distanciar las salas de apuestas de los centros educativos y deportivos donde hay menores, además de otras medidas de concienciación y sensibilización sobre la ludopatía y las consecuencias de la adicción al juego.

Además, desde Stop Salas de Apuestas se ha explicado que, "a día de hoy, el Ayuntamiento ha dicho que no va a ejecutar ese acuerdo" contra la proliferación de locales de juego, amparándose en un escrito de la Junta de Andalucía que dice que solo la administración autonómica tiene competencias respecto al juego. "No pedimos cambiar la ley sobre el Juego sino cambiar la normativa urbanística", que sí depende del Ayuntamiento, ha indicado a Cordópolis uno de los portavoces del colectivo, Miguel Ángel Aguilera.

En ese sentido, ha criticado que, hasta ahora, el Ayuntamiento no se ha dirigido al colectivo Stop Salas de Apuestas para comunicarles que no se va a ejecutar el acuerdo para cambiar el PGOU, pese a que esto sí lo ha hecho público el Consistorio. Por ello, han dirigido dos escritos -uno a Urbanismo y otro al alcalde, José María Bellido (PP)-, para solicitar información acerca de este asunto. "No tenemos contestación", señala Aguilera.

Junto a todo esto, Stop Salas de Apuestas ha iniciado contactos con otras asociaciones que trabajan contra la proliferación de locales de juego en distintas ciudades de Andalucía, para compartir experiencias, establecer "una red de colaboración y preparar acciones conjuntas".

Este sábado, las mesas informativas para informar a la ciudadanía contra las salas de juego y las acciones para frenar la ludopatía -sobre todo entre los jóvenes-, se han instalado en avenida Almogávares, esquina con calle de los Olivos; esquina avenida de Libia con Jesús Rescatado; avenida de Granada, Plaza de Andalucía; Isla Fuenteventura, esquina supermercado Deza; Plaza de la Corredera; esquina Camino de la Barca con Ordoño Álvarez; avenida Cañada Real Soriana, a la altura del 226, en Villarrubia; y en Plaza de la Cetrería, s/n, frente al Centro Cívico de Alcolea.