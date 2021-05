Stop Desahucios critica que ni Caixabank ni el Ayuntamiento ayuden a una madre con dos hijos que va a ser desahuciada

La plataforma Stop Desahucios Córdoba ha denunciado este domingo la situación que vive Natalia, una madre con dos hijos pequeños, que podría ser desahuciada del piso donde vive sin que, hasta el momento, ni la entidad Caixabank (propietaria de la vivienda) ni el Ayuntamiento le hayan ofrecido una alternativa habitacional a ella y a su familia.

En un vídeo facilitado a los medios, Natalia ha narrado que el juicio para el alzamiento de la vivienda donde vive con sus dos hijos desde septiembre de 2020 fue la semana pasada. Según su relato, ella no pudo entrar en el juicio porque no tenía con quién dejar a los niños y la jueza no permitió la entrada de los menores.

Natalia asegura en la grabación que llegó al piso hace ocho meses -no relata en el vídeo si de forma legalizada o irregular- y que, desde entonces ha ido arreglando la vivienda poco a poco, al tiempo que vive en total armonía con los vecinos del bloque. Además, ha asegurado que ha solicitado un alquiler social a la entidad. "Yo no me niego a pagar, pero quiero alquiler social para tener una vivienda digna para mí y mis niños", dice en el vídeo, en el que añade que se ve "en la calle".

"Yo no me voy a rendir, voy a seguir luchando con la plataforma y con mis compañeros para que tengamos una vivienda digna todos", es lo último que dice Natalia, antes de despedirse.

Desde Stop Desahucios han afirmado en un comunicado que denuncian "enérgicamente a la banca por tener miles de pisos cerrados y abandonados, especulando así con los precios de los alquileres", al tiempo que critican que el Ayuntamiento de Córdoba haya "cerrado la puerta" a dar "una solución estable a muchas familias de nuestra ciudad".

"Ante la grave crisis habitacional que sufren miles de familias, como Natalia, por la falta de vivienda pública, este Ayuntamiento se niega a negociar convenios con los bancos, que darían una solución inmediata a muchas familias, como ya han hecho otros ayuntamientos en todo el Estado", lamenta la plataforma, que considera al consistorio y a Caixabank "responsables del posible desahucio de Natalia".