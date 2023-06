Una 'startup' cordobesa crea un buscador de objetos perdidos y se lanza a la búsqueda de inversores en Madrid

Un total de 31 startups andaluzas participan desde hoy hasta el 9 de junio en Madrid en la XI edición de South Summit, uno de los encuentros más destacados del ecosistema de innovación y emprendimiento del Sur de Europa, coorganizado por IE University. Esta cita tiene como objetivo conectar a los emprendedores más innovadores con los inversores mundiales más importantes y las empresas que buscan mejorar su competitividad a través de la innovación. Una delegación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación acompaña a las firmas andaluzas en la primera jornada de este foro.

De Córdoba, la única startup que participa es Inthesk, que ha desarrollado un buscador de objetos a través de una innovadora ingeniería de telecomunicaciones que permite encontrar pertenencias perdidas.

La directora general de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua de la Junta, Pilar Marín, que se encuentra al frente de esta delegación, ha destacado la relevancia de esta cita para la generación de contactos de valor y de oportunidades reales de negocio entre startups, corporaciones, instituciones e inversores. “South Summit es una ventana de oportunidad para que las empresas emergentes andaluzas accedan a inversión, identifiquen ideas innovadoras y atraigan nuevos talentos, conozcan tecnologías que puedan aportar mejoras significativas a su actividad y ganen visibilidad internacional y la posibilidad de abrir nuevos mercados y líneas de negocio”, ha señalado.

Además, la titular de Fomento del Emprendimiento ha explicado que es clave que los emprendedores andaluces puedan conectar con agentes del ecosistema emprendedor e innovador de toda Europa, con inversores y con otros emprendedores, “porque esto les ayuda a validar sus modelos de negocio, a comprobar si son invertibles y a acelerar los procesos de acceso a nuevos mercados y a vías alternativas de financiación”, que es uno de los principales obstáculos a la hora de emprender, ha matizado.

Las firmas andaluzas emergentes que participan en South Summit de la mano de la Consejería de Universidad, a través de Andalucía Emprende, han desarrollado tecnología punta a través de la inteligencia artificial, el big data, el blockchain o la química avanzada y empiezan a ser referentes en sus sectores de actividad. En este foro tendrán la oportunidad de presentar sus ‘pitches’ ante más de 300 inversores de primer nivel mundial que buscan nuevos talentos.

Además, participarán en sesiones de ‘networking’ de alto valor, en conferencias y debates que impartirán más de 600 ponentes y líderes mundiales en innovación y en reuniones con empresas de venture capital y con los mayores business angels europeos. También tendrán la oportunidad de conocer casos de éxito de 21 unicornios nacionales e internacionales y de compartir conocimiento y experiencias con otros emprendedores a escala global.

Startups andaluzas en South Summit

Agualytics es una empresa de software (que puede también suministrar hardware) de Almería que ofrecer soluciones para la gestión integral, eficiente y sostenible del agua, centrándose para ello en el concepto de trazabilidad y llegando a alcanzar ahorros del 30% en consumos de agua y energía y reducciones de fugas y averías de hasta un 70%.

Aispot South Europe es una firma malagueña que ha creado un asistente digital para el teléfono que aprende sobre el usuario y se convierte en su apoyo de confianza. Esta plataforma de información y comunicación local conecta personas, lugares, comunidades y empresas en función de sus intereses y valores.

Atenxia es una empresa de Granada que ha desarrollado una plataforma basada en inteligencia artificial para la mejora de los parámetros atencionales (TDAH) y problemas de dislexia para niños en edad escolar.

Brainspro, startup malagueña que ha creado una plataforma para crear academias online y monetizarlas de manera eficiente y sencilla. Está más orientada a la metodología y a cómo aprende el alumno que al contenido en sí, muy gamificada y centrada en la motivación.

Coliving Nomad Hotels es una startup sevillana que ha diseñado una plataforma digital que permite reservar largas estancias en hoteles, desde un mes hasta un año, fomentando la tendencia ‘coliving’ en los hoteles. Esta nueva forma de alojamiento está orientada a nómadas digitales, trabajadores en remoto a los que les gusta cambiar de ciudad o a personas que buscan una nueva vivienda diferente al alquiler tradicional.

Dim Trap, empresa granadina dedicada al deporte de aventura. Aplica la innovación tecnológica del turismo activo, convirtiendo los itinerarios comunes en aventuras y experiencias vivenciales para los clientes.

Dsruptive es una empresa almeriense de deep-tech, especializada en implantes inteligentes para uso humano. Esta plataforma de implantes con sensorización permite medir parámetros vitales utilizando una app móvil que, en combinación con herramientas como el aprendizaje automático y la computación en la nube, posibilita crear perfiles de usuarios verdaderamente personalizado.

Duponte es una startup de Sevilla especializada en análisis bioinformáticos para la identificación de variantes genómicas asociadas con el riesgo de desarrollo de enfermedades y con la variabilidad en la respuesta a medicamentos.

EasyChatbot es una startup de Málaga que ha creado una plataforma SaaS (en la nube) para construir fácilmente chatbots omnicanal gratuitos que permiten a desarrolladores o usuarios sin conocimientos técnicos crear un sistema de atención al cliente automatizado. De manera sencilla y visual, el usuario puede definir el flujo de la conversación controlando e identificando la información que reciba o envíe a sus clientes.

Finanzas I+D+I es una consultoría económico-financiera de Granada, especializada en financiación en I+D+I que presta un servicio global para empresas con desarrollo propio de tecnología.

Flexrent, de Málaga, ha diseñado una plataforma de subarriendos de mediana temporada que ayuda a los nómadas digitales a ahorrarse el coste de su alquiler y a los propietarios a rentabilizar más sus alquileres de larga estancia.

Hermes Security Solutions es una empresa onubense de ciberseguridad ofensiva basada en pruebas de ‘pentesting’ (penetración) híbrido que utiliza inteligencia artificial para proteger las infraestructuras críticas de pymes, grandes corporaciones y entidades gubernamentales.

4i Ai Intelligent Insights, startup con sede en Sevilla que lleva a cabo soluciones de inteligencia artificial, principalmente aplicaciones de visión artificial y sistemas conversacionales.

Genengine, de Málaga, se dedica a digitalizar y optimizar procesos en el ámbito genético-clínico, ayudando a médicos y sistemas sanitarios a tomar decisiones más eficientes frente a los diagnósticos y abordajes terapéuticos más complejos en dos líneas principales: enfermedades raras y oncología.

Incrono es una empresa de Sevilla que ha desarrollado una web y una app para informar de toda la oferta deportiva de una ciudad, consultar disponibilidades horarias a través de calendarios de espacios y realizar abonos mediante una plataforma digital de pagos.

Indutech Soluctions es una empresa de Huelva fabricante y distribuidora mundial de ‘Curakit’, un sistema patentado de protección de labios para equipos LHD de minería subterránea.

Lico Cosmetic es una firma sevillana de ingeniería cosmética liderada por un equipo de ingenieras que aplica tecnologías innovadoras para la formulación y el desarrollo de tratamientos de belleza para la piel con ingredientes naturales.

Nükrum Technologies es una startup sevillana dedicada a tratamientos médicos de realidad virtual de última generación en el metaverso para diferentes afecciones. Además, han diseñado una app para personas vulnerables (con pocos recursos económicos, en riesgo de exclusión social, refugiados y migrantes, víctimas de violencia de género, etc.).

Onversed, de Málaga, es una firma que ayuda a las marcas, especialmente a la industria de la moda, a digitalizar sus diseños en 3D. Con ello consiguen reducir sus procesos, sus tiempos de producción y su huella de carbono.

Payblock, de Sevilla, es una plataforma que utiliza la tecnología blockchain para automatizar los pagos en las transacciones empresariales, lo que permite una mayor eficiencia, seguridad y transparencia en el proceso.

PickPick, de Huelva, ha desarrollado un guante recolector que permite incrementar y agilizar la productividad en las tareas de cosecha de productos que han de recogerse pieza a pieza como frutos rojos, tomates cherris, café, etc. Esta herramienta posibilita mejorar la calidad del producto, ya que la recolección se realiza de forma más higiénica, sin sobrecalentar el producto y sin magulladuras.

Qua Consultores, startup malagueña dedicada a mejorar la rentabilidad de los negocios, a través de una herramienta de ‘business intelligence’, con la que convierten información en conocimiento mediante cuadros de mando y de un sistema de alarmas para detectar posibles incidencias y riesgos.

Realitrix’ startup gaditana en el metaverso, con una vertical en la construcción, que ofrece a sus clientes experiencias inmersivas para que se teletransporten dentro de la casa de sus sueños y puedan personalizarla desde cualquier lugar del mundo.

Relaciónateypunto es una consultora de internacionalización de startups con componente social. Utilizan una metodología para ayudar a los clientes a expandirse de forma global, manteniendo sus costes, pero aumentando exponencialmente sus beneficios

Runnerpro, de Almería, es una asesoría deportiva especializada en el running, que ofrece un servicio personalizado de entrenamiento y nutrición con enfoque wellness para corredores a través de una aplicación digital adaptada a su tiempo, nivel y circunstancias vitales.

Silbo Money, de Sevilla, es una solución única compuesta por una plataforma digital de cuentas que permite enviar, pagar y recibir dinero de forma fácil, segura e inmediata a través de WhatsApp, mediante un asistente que aparece como otro contacto más en el chat.

Swap your Travel es una startup sevillana que ha diseñado una plataforma digital de compraventa de billetes de viaje entre vendedores que por algún motivo personal o profesional no pueden realizar el viaje que tenían pagado y compradores que buscan una oferta de última hora. De esta forma el viaje no se cancela, sino que se convierte en un producto vendible de precio competitivo.

Soyguiri.com es una startup malagueña que ha desarrollado un método ‘e-learning’ de español para extranjeros sencillo, rápido y efectivo, basado en la metodología ‘flipped classroom’ (aula invertida), a través de la cual sus alumnos aprenden lo que necesitan con vídeos cortos, visuales e intuitivos y haciendo que hablen desde la primera sesión.

Turiscool es una startup sevillana que ha diseñado una plataforma en streaming para la formación de los profesionales del sector hotelero. Su metodología permite a sus alumnos, procedentes de cualquier país hispano, acceder a una formación de negocios online con un coste asumible, basada en el ‘video microlearning’, con sesiones de 15-20 minutos de duración y contenidos de alta calidad impartidos por reconocidos profesionales del sector.

Zonox, startup malagueña que ha diseñado una plataforma de gestión inteligente del suministro eléctrico, que permite ahorrar en las facturas y reducir la huella de carbono de hogares y empresas.