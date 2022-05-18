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Estos son los candidatos por Córdoba de los 15 partidos que se presentan a las elecciones andaluzas

  • El Boletín Oficial de la Provincial publica los nombres elegidos en cada formación

Imagen de las últimas elecciones autonómicas, el 2 de diciembre de 2018
Imagen de las últimas elecciones autonómicas, el 2 de diciembre de 2018 ÁLEX GALLEGOS

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Córdoab ha publicado este miércoles las listas completas de los candidatos por Córdoba a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. En total, serán 15 partidos los que competirán en los comiciones y son PSOE, Pacma, Ciudadanos, PP, Escaños en blanco, Nación Andaluza, Adelante Andalucía, Partido Comunista del Pueblo Andaluz, Vox, Por Un Mundo Más Justo, Por Andalucía, Andaluces Levantaos Coalición, Recortes Cero, PCTE y Falange Española y de las JONS.

Partido por partido, sus candidatos son:

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A):

1. DOÑA MARÍA ISABEL AMBROSIO PALOS

2. DON ANTONIO RUIZ SÁNCHEZ

3. DOÑA ANA MARÍA ROMERO OBRERO

4. DON ESTEBAN MORALES SÁNCHEZ

5. DOÑA AURIA MARÍA EXPÓSITO VENEGAS

6. DON JOSÉ MANUEL MÁRMOL SERVIÁN

7. DOÑA MARÍA CARMEN POZÓN MARTÍN-CASTAÑO

8. DON ÁNGEL MANUEL MURCIA OCAÑA

9. DOÑA MARÍA DEL PILAR ALGAR CAMPOS

10. DON JOSÉ CANTIZANI BUJALANCE

11. DOÑA MARÍA DEL ROSARIO ROSSI LUCENA

12. DON RAFAEL FÉLIX TORRES

Suplentes:

1. DOÑA MARTA ALEJANDRES LUQUE

2. DON GABRIEL MONTERO PANADERO

3. DOÑA ANA ISABEL LÓPEZ CHACÓN

4. DON FRANCISCO FERNANDO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ

PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA):

1. DOÑA PATRICIA MARÍA GARCÍA CARMONA

2. DON MANUEL DE TORO COSTA

3. DOÑA MARÍA PILAR BARES RUIZ

4. DON MANUEL URBANO NAVAS

5. DOÑA SUSANA MUÑOZ MORALES

6. DON JOSÉ ANDRÉS DE LA ROSA MORENO

7. DOÑA SARA ROMERO VALENZUELA

8. DON FRANCISCO LARA GÓMEZ

9. DOÑA MARÍA JOSÉ PÉREZ ANDREO

10. DON DANIEL ALCALDE LIÉBANA

11. DOÑA LIDIA GÓMEZ SEGURA

12. DON FRANCISCO JAVIER LÓPEZ SILES

Suplentes

1. DOÑA DESIREÉ URBANO GÓMEZ

2. DON DANIEL CABELLO LOZANO

3. DOÑA MARÍA ESTELLE CABANES NIZA

4. DON FERNANDO ROMERO MORENO

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)

1. DON ÁNGEL LUIS PIMENTEL LÓPEZ

2. DOÑA ERICA NEVADO GARCÍA

3. DON SERGIO URBANO AGUILAR

4. DOÑA MARÍA DEL CARMEN JAIME MENA

5. DON JESÚS LÓPEZ GARCÍA

6. DOÑA MARÍA DEL ROCÍO CIBORRO SOLÍS

7. DON LORENZO MORENO PÉREZ

8. DOÑA GEMA PATRICIA MOYA LÓPEZ

9. DON PEDRO GARCÍA GUILLÉN

10. DOÑA SILVIA RASO MARTÍN

11. DON FRANCISCO POYATO GUARDEÑO

12. DOÑA LUCÍA NAVARRO LÓPEZ

Suplentes

1. DON CARLOS SAUCES PAREJA

2. DOÑA MARÍA AUXILIADORA CÁMARA ZAFRA

3. DON JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ TEJA

4. DOÑA MARÍA MANTAS MOLLEJA

PARTIDO POPULAR (PP)

1. DON JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ

2. DOÑA ARACELI CABELLO CABRERA

3. DON ANTONIO JESÚS REPULLO MILLA

4. DOÑA MARÍA BEATRIZ JURADO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA

5. DON ADOLFO MANUEL MOLINA RASCÓN

6. DOÑA MONTSERRAT PAZ JURADO

7. DON AURELIO FERNÁNDEZ GARCÍA

8. DOÑA VERÓNICA MARTOS MONTILLA

9. DON JOSÉ CARLOS GARCÍA GARCÍA

10. DOÑA MATILDE ESTEO DOMÍNGUEZ

11. DON FRANCISCO JAVIER VACAS PÉREZ

12. DOÑA MARÍA LUISA CEBALLOS CASAS

Suplentes

1. DON LORENZO NADALES LUQUE

2. DOÑA ANA ROSA RUZ CARPIO

3. DON CARLOS JAVIER PELÁEZ RIVERA

4. DOÑA MARÍA AUXILIADORA MORENO RUEDA

ESCAÑOS EN BLANCO (ESCAÑOS EN BLANCO)

1. DON RAFAEL DE TROYA BONONATO

2. DOÑA MARÍA DEL MAR DÍAZ POLONIO

3. DON JOSÉ ANTONIO RUIZ GARCÍA

4. DOÑA PILAR MÁRQUEZ QUESADA

5. DON JUAN JOSÉ FRÍAS RUBIO

6. DOÑA JUANA HIDALGO UTANDA

7. DON SALVADOR MARTÍNEZ ZURERA

8. DOÑA CARMEN MONTES TRUJILLO

9. DON EMILIO GÓMEZ URBANO

10. DOÑA PILAR DE LOS ÁNGELES LIZANA LINARES

11. DON ANTONIO JURADO CHECA

12. DOÑA ANDREA GARRIDO HIDALGO

Suplentes

1. DON ÓSCAR JESÚS PÉREZ MARCOS

2. DOÑA MARÍA LOURDES LARA BELLIDO

3. DON CARLOS BERMUDO MUNZÓN

4. DOÑA CARMEN MARÍA VALDERRAMA CRESPO

NACIÓN ANDALUZA (N.A.)

1. DON ÁNGEL SALINAS PERALES

2. DOÑA MIRIAM MARISCAL LEÓN

3. DON MANUEL PÉREZ CABALLERO

4. DOÑA MILAGROS RONDA GONZÁLEZ

5. DON JOSÉ CRISTIAN GONZÁLEZ ESPEJO

6. DOÑA MARÍA VICTORIA SIMÓN NAVARRO

7. DON JOAQUÍN DAVID LÓPEZ MORENO

8. DOÑA VERÓNICA SALINAS PERALES

9. DON FRANCISCO NÚÑEZ CABELLO

10. DOÑA MARINA CARMONA ARMADA

11. DON DANIEL LÓPEZ JURADO

12. DOÑA MARÍA COVADONGA SÁNCHEZ ALONSO

Suplentes

1. DON BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ MERCHÁN

2. DOÑA AZAHARA BROCAL MARÍN

3. DON JESÚS LEÓN PEIRÓ

4. DOÑA AINOA CALERO NAVARRO

ADELANTE ANDALUCÍA-andalucistas (ADELANTE ANDALUCÍA andalucistas)

1. DOÑA MARTA MARÍA SÁNCHEZ JIMÉNEZ

2. DON RAFAEL DEL CASTILLO GOMÁRIZ

3. DOÑA MARÍA EUGENIA MARTÍN HOMBRADO

4. DON SANTIAGO SALAS ROMERO

5. DOÑA MARTA SANZ CASADESÚS

6. DON PABLO RABASCO POZUELO

7. DOÑA ESPERANZA GUTIÉRREZ ARIZA (Independiente)

8. DON JAVIER PÉREZ JIMÉNEZ

9. DOÑA MARÍA ELENA HURTADO QUINTANA

10. DON JORGE MONTERO RUIZ

11. DOÑA PALOMA MARÍA PUERTO MOYANO

12. DON ANTONIO JURADO LÓPEZ

Suplentes

1. DOÑA MARTA RUEDA GONZÁLEZ

2. DON SANDRO MORA CARDADOR

3. DOÑA MARÍA JOSEFA JIMÉNEZ UCEDA

4. DON JOSÉ ANTONIO RONDA PORRAS

PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (PCPA)

1. DON ANTONIO ZURERA CAÑADILLAS

2. DOÑA ANA BANDERA MORONES

3. DON FRANCISCO JOSÉ RUIZ LEÓN

4. DOÑA CARMEN BOGAS ARENAS

5. DON VÍCTOR PÉREZ GONZÁLEZ

6. DOÑA MARÍA DEL PILAR MÍNGUEZ NAVAREÑO

7. DON MANUEL MAESTRE BARRANCO

8. DOÑA MARÍA BORREGO GODINO

9. DON FRANCISCO PALMA URBANO

10. DOÑA DOLORES VALIENTE BORREGO

11. DON FRANCISCO CEJAS MORENO

12. DOÑA DOLORES MORENO MORENO

Suplentes

1. DON MIGUEL PÉREZ GARCÍA

2. DOÑA FRANCISCA LÓPEZ GARCÍA

3. DON RAFAEL REYES CARRETERO

4. DOÑA MARÍA ROCÍO RUIZ JIMÉNEZ

VOX

1. DON ALEJANDRO HERNÁNDEZ VALDÉS

2. DOÑA MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO

3. DON JUAN JOSÉ COCA LÓPEZ

4. DOÑA MARÍA DOLORES HERMOSO PORRAS

5. DON JOSÉ RAMÓN MÁRQUEZ NAVARRO

6. DOÑA MARÍA DE LOS DOLORES FERNÁNDEZ CÓRDOBA

7. DON JOAQUÍN CORTÉS LUCENA

8. DOÑA MARÍA LUISA DÍAZ SÁNCHEZ-DIEZMA

9. DON VENTURA REDONDO MORENO

10. DOÑA ARACELI MUÑOZ VILLARREAL

11. DON EDUARDO MOLLEJA CARMONA

12. DOÑA REMEDIOS MARÍA BAENA JANINI

Suplentes

1. DON PEDRO JOSÉ PALOMEQUE HERENCIA

2. DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ SERRANO

3. DON ANTONIO MIGUEL BOGAS FERNÁNDEZ

4. DOÑA SARA MARÍA MONTENEGRO CARRILLO

POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)

1. DON JOAQUÍN MALO DE MOLINA FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA

2. DOÑA BEATRIZ GARCÍA-CONSUEGRA ROMERO

3. DON MIGUEL DELGADO AYUSO

4. DOÑA CARMEN SERRANO MORAL

5. DON ÁNGEL MORALES SILLERO

6. DOÑA CARMENZA AGUDELO RAMÍREZ

7. DON FRANCISCO JORDANO LUNA

8. DOÑA MARÍA PILAR RUIZ NOSEA

9. DON MODESTO BERNÁ BERNÁ

10. DOÑA ARACELI MARÍA RIVAS RAMOS

11. DON JOSÉ MANUEL FIGUEROA SÁNCHEZ

12. DOÑA MARÍA MILAGROS LOZANO GORDÓN

Suplentes

1. DON ANTONIO COSANO LÓPEZ

2. DOÑA CLARA ALCAIDE MORALES

3. DON IGNACIO COSANO LÓPEZ

4. DOÑA MARÍA VICTORIA ARÉVALO GÓMEZ

IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA - MÁS PAÍS ANDALUCÍA - VERDES EQUO - INICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ: POR ANDALUCÍA (PorA)

1. DON JOSÉ MANUEL GÓMEZ JURADO (Independiente)

2. DOÑA ROSA MARÍA RODRÍGUEZ RUZ (IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA)

3. DON JOSÉ LARIOS MARTÓN (Independiente)

4. DOÑA ISADORA PATRICIA DONNIER MUÑOZ (Independiente)

5. DON SEBASTIÁN PÉREZ GALLARDO (IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA)

6. DOÑA ISABEL MARÍA LÓPEZ HUMANES (Independiente)

7. DON LORENZO AGUILAR TABERNERO (MÁS PAÍS ANDALUCÍA)

8. DOÑA PALOMA NOGALES MORALES (IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA)

9. DON ÁLVARO SANTOS LÓPEZ (Independiente)

10. DOÑA MARÍA DOLORES BLANCO ORTIZ (IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA)

11. DON SERGIO DOMINGO ÁLVAREZ DEL MORAL (INICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ)

12. DOÑA LAURA LLORCA PONZODA (VERDES EQUO)

Suplentes

1. DON JOSÉ ANTONIO RANCHAL ÁVILA (Independiente)

2. DOÑA MARÍA DE LOS SANTOS CÓRDOBA MORENO (IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA)

3. DON LUIS NAVARRO GARCÍA (IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA)

4. DOÑA CRISTINA PÉREZ BARNES (Independiente)

ANDALUCES LEVANTAOS COALICIÓN (AL)

1. DON MANUEL ORTEGA FERNÁNDEZ (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)

2. DOÑA ANA MANUELA SÁNCHEZ CORBACHO (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)

3. DON ANDRÉS BERMÚDEZ LUQUE (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)

4. DOÑA ALBA ROSANO RIBERT (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)

5. DON JUAN MANUEL LEÓN LÓPEZ (ANDALUCÍA X SÍ)

6. DOÑA DOLORES LUQUE LUNA (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)

7. DON JOSÉ BELLIDO JIMÉNEZ (ANDALUCÍA X SÍ)

8. DOÑA MARÍA DOLORES GÓMEZ ROJANO (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)

9. DON ISMAEL JIMÉNEZ FRÍAS (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)

10. DOÑA CLARISA CAMPOS ARROYO (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)

11. DON EUFEMIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)

12. DOÑA ARACELI GÓMEZ MORENO (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)

Suplentes

1. DON JOAQUÍN CAMPOS CAÑETE (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)

2. DOÑA ANA RAMÍREZ SÁNCHEZ (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)

3. DON FRANCISCO JAVIER PALACIOS CAÑETE (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)

4. DOÑA ANTONIA REY MURILLO (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)

RECORTES CERO

1. DOÑA MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ DE LA HABA (RECORTES CERO)

2. DON JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ MARTÍN (RECORTES CERO)

3. DOÑA MARÍA ÁNGELES CUADRA LÓPEZ (RECORTES CERO)

4. DON ANTONIO MURO ROMERO (RECORTES CERO)

5. DOÑA MARTA HERRUZO CARMONA (RECORTES CERO)

6. DON RAFAEL ROLDÁN TEJADA (RECORTES CERO)

7. DOÑA ANTONIA FERNÁNDEZ JURADO (RECORTES CERO)

8. DON DAVID CASTILLO RODRÍGUEZ (RECORTES CERO)

9. DOÑA MARINA PETRA MÁRQUEZ MUÑOZ (RECORTES CERO)

10. DON JOSÉ MANUEL ROMERO TORTOLERO (RECORTES CERO)

11. DOÑA SACRAMENTO PEÑA ESPEJO (RECORTES CERO)

12. DON FRANCISCO JOSÉ MUÑOZ RUIZ (RECORTES CERO)

Suplentes

1. DOÑA RAFAELA CASTAÑO PRIETO (RECORTES CERO)

2. DON JUAN JOSÉ CALLEJA DEL ROSAL (RECORTES CERO)

3. DOÑA LUCÍA REQUENA PEREA (RECORTES CERO)

4. DON MANUEL LARA TEJADA (RECORTES CERO)

PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)

1. DON ROBERTO GUIJARRO LÓPEZ

2. DOÑA LAURA MARÍA GÁLVEZ CARMONA

3. DON ADRIÁN GARCÍA BARBARROJA

4. DOÑA BEATRIZ BRIONES TORRES

5. DON PABLO MANUEL FERNÁNDEZ GUERRERO

6. DOÑA CLAUDIA CHENOLL JIMÉNEZ

7. DON ELOY GÓMEZ GARCÍA

8. DOÑA CARMEN FUENTES PARRA

9. DON GUILLERMO GONZÁLEZ SÁNCHEZ

10. DOÑA GLORIA MARÍA SOTO FERNÁNDEZ

11. DON LUCAS JAVIER BARREIRO MESA

12. DOÑA ELISA SANTOS DELGADO

Suplentes

1. DON CARLOS MUÑOZ SANZ

2. DOÑA LUCÍA SALMERÓN RUIZ

3. DON ANTONIO VARO GARCÍA

4. DOÑA ALMUDENA CASTRO GARCÍA

FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)

1. DON JUAN LUIS CADENAS DE LLANO BAJO

2. DOÑA IRENE ACAL MARTÍNEZ

3. DON JOAQUÍN MONTAÑÉS RUIZ

4. DOÑA MARÍA JOSÉ VALDIVIA CASTILLO

5. DON ANTONIO LÓPEZ CAÑETE

6. DOÑA MERCEDES CORENTO BELLOSO

7. DON RAFAEL JAPÓN JIMÉNEZ

8. DOÑA SUSANA ALBA ÁLVAREZ

9. DON EFRAÍN ROMANO RODRÍGUEZ

10. DOÑA TERESA DUARTE MARTÍN

11. DON GERARDO CASTILLO MANSO

12. DOÑA MARIA LUISA MORENO HERNÁNDEZ

Suplentes

1. DON MIGUEL ÁNGEL AGUILAR GUTIÉRREZ

2. DOÑA MARÍA VICTORIA ÁLVAREZ ÁLVAREZ

3. DON PEDRO JOSÉ RUIPÉREZ PÉREZ

4. DOÑA ROSARIO ALBA ÁLVAREZ

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