Estos son los candidatos por Córdoba de los 15 partidos que se presentan a las elecciones andaluzas
El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Córdoab ha publicado este miércoles las listas completas de los candidatos por Córdoba a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. En total, serán 15 partidos los que competirán en los comiciones y son PSOE, Pacma, Ciudadanos, PP, Escaños en blanco, Nación Andaluza, Adelante Andalucía, Partido Comunista del Pueblo Andaluz, Vox, Por Un Mundo Más Justo, Por Andalucía, Andaluces Levantaos Coalición, Recortes Cero, PCTE y Falange Española y de las JONS.
Partido por partido, sus candidatos son:
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A):
1. DOÑA MARÍA ISABEL AMBROSIO PALOS
2. DON ANTONIO RUIZ SÁNCHEZ
3. DOÑA ANA MARÍA ROMERO OBRERO
4. DON ESTEBAN MORALES SÁNCHEZ
5. DOÑA AURIA MARÍA EXPÓSITO VENEGAS
6. DON JOSÉ MANUEL MÁRMOL SERVIÁN
7. DOÑA MARÍA CARMEN POZÓN MARTÍN-CASTAÑO
8. DON ÁNGEL MANUEL MURCIA OCAÑA
9. DOÑA MARÍA DEL PILAR ALGAR CAMPOS
10. DON JOSÉ CANTIZANI BUJALANCE
11. DOÑA MARÍA DEL ROSARIO ROSSI LUCENA
12. DON RAFAEL FÉLIX TORRES
Suplentes:
1. DOÑA MARTA ALEJANDRES LUQUE
2. DON GABRIEL MONTERO PANADERO
3. DOÑA ANA ISABEL LÓPEZ CHACÓN
4. DON FRANCISCO FERNANDO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA):
1. DOÑA PATRICIA MARÍA GARCÍA CARMONA
2. DON MANUEL DE TORO COSTA
3. DOÑA MARÍA PILAR BARES RUIZ
4. DON MANUEL URBANO NAVAS
5. DOÑA SUSANA MUÑOZ MORALES
6. DON JOSÉ ANDRÉS DE LA ROSA MORENO
7. DOÑA SARA ROMERO VALENZUELA
8. DON FRANCISCO LARA GÓMEZ
9. DOÑA MARÍA JOSÉ PÉREZ ANDREO
10. DON DANIEL ALCALDE LIÉBANA
11. DOÑA LIDIA GÓMEZ SEGURA
12. DON FRANCISCO JAVIER LÓPEZ SILES
Suplentes
1. DOÑA DESIREÉ URBANO GÓMEZ
2. DON DANIEL CABELLO LOZANO
3. DOÑA MARÍA ESTELLE CABANES NIZA
4. DON FERNANDO ROMERO MORENO
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. DON ÁNGEL LUIS PIMENTEL LÓPEZ
2. DOÑA ERICA NEVADO GARCÍA
3. DON SERGIO URBANO AGUILAR
4. DOÑA MARÍA DEL CARMEN JAIME MENA
5. DON JESÚS LÓPEZ GARCÍA
6. DOÑA MARÍA DEL ROCÍO CIBORRO SOLÍS
7. DON LORENZO MORENO PÉREZ
8. DOÑA GEMA PATRICIA MOYA LÓPEZ
9. DON PEDRO GARCÍA GUILLÉN
10. DOÑA SILVIA RASO MARTÍN
11. DON FRANCISCO POYATO GUARDEÑO
12. DOÑA LUCÍA NAVARRO LÓPEZ
Suplentes
1. DON CARLOS SAUCES PAREJA
2. DOÑA MARÍA AUXILIADORA CÁMARA ZAFRA
3. DON JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ TEJA
4. DOÑA MARÍA MANTAS MOLLEJA
PARTIDO POPULAR (PP)
1. DON JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
2. DOÑA ARACELI CABELLO CABRERA
3. DON ANTONIO JESÚS REPULLO MILLA
4. DOÑA MARÍA BEATRIZ JURADO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA
5. DON ADOLFO MANUEL MOLINA RASCÓN
6. DOÑA MONTSERRAT PAZ JURADO
7. DON AURELIO FERNÁNDEZ GARCÍA
8. DOÑA VERÓNICA MARTOS MONTILLA
9. DON JOSÉ CARLOS GARCÍA GARCÍA
10. DOÑA MATILDE ESTEO DOMÍNGUEZ
11. DON FRANCISCO JAVIER VACAS PÉREZ
12. DOÑA MARÍA LUISA CEBALLOS CASAS
Suplentes
1. DON LORENZO NADALES LUQUE
2. DOÑA ANA ROSA RUZ CARPIO
3. DON CARLOS JAVIER PELÁEZ RIVERA
4. DOÑA MARÍA AUXILIADORA MORENO RUEDA
ESCAÑOS EN BLANCO (ESCAÑOS EN BLANCO)
1. DON RAFAEL DE TROYA BONONATO
2. DOÑA MARÍA DEL MAR DÍAZ POLONIO
3. DON JOSÉ ANTONIO RUIZ GARCÍA
4. DOÑA PILAR MÁRQUEZ QUESADA
5. DON JUAN JOSÉ FRÍAS RUBIO
6. DOÑA JUANA HIDALGO UTANDA
7. DON SALVADOR MARTÍNEZ ZURERA
8. DOÑA CARMEN MONTES TRUJILLO
9. DON EMILIO GÓMEZ URBANO
10. DOÑA PILAR DE LOS ÁNGELES LIZANA LINARES
11. DON ANTONIO JURADO CHECA
12. DOÑA ANDREA GARRIDO HIDALGO
Suplentes
1. DON ÓSCAR JESÚS PÉREZ MARCOS
2. DOÑA MARÍA LOURDES LARA BELLIDO
3. DON CARLOS BERMUDO MUNZÓN
4. DOÑA CARMEN MARÍA VALDERRAMA CRESPO
NACIÓN ANDALUZA (N.A.)
1. DON ÁNGEL SALINAS PERALES
2. DOÑA MIRIAM MARISCAL LEÓN
3. DON MANUEL PÉREZ CABALLERO
4. DOÑA MILAGROS RONDA GONZÁLEZ
5. DON JOSÉ CRISTIAN GONZÁLEZ ESPEJO
6. DOÑA MARÍA VICTORIA SIMÓN NAVARRO
7. DON JOAQUÍN DAVID LÓPEZ MORENO
8. DOÑA VERÓNICA SALINAS PERALES
9. DON FRANCISCO NÚÑEZ CABELLO
10. DOÑA MARINA CARMONA ARMADA
11. DON DANIEL LÓPEZ JURADO
12. DOÑA MARÍA COVADONGA SÁNCHEZ ALONSO
Suplentes
1. DON BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ MERCHÁN
2. DOÑA AZAHARA BROCAL MARÍN
3. DON JESÚS LEÓN PEIRÓ
4. DOÑA AINOA CALERO NAVARRO
ADELANTE ANDALUCÍA-andalucistas (ADELANTE ANDALUCÍA andalucistas)
1. DOÑA MARTA MARÍA SÁNCHEZ JIMÉNEZ
2. DON RAFAEL DEL CASTILLO GOMÁRIZ
3. DOÑA MARÍA EUGENIA MARTÍN HOMBRADO
4. DON SANTIAGO SALAS ROMERO
5. DOÑA MARTA SANZ CASADESÚS
6. DON PABLO RABASCO POZUELO
7. DOÑA ESPERANZA GUTIÉRREZ ARIZA (Independiente)
8. DON JAVIER PÉREZ JIMÉNEZ
9. DOÑA MARÍA ELENA HURTADO QUINTANA
10. DON JORGE MONTERO RUIZ
11. DOÑA PALOMA MARÍA PUERTO MOYANO
12. DON ANTONIO JURADO LÓPEZ
Suplentes
1. DOÑA MARTA RUEDA GONZÁLEZ
2. DON SANDRO MORA CARDADOR
3. DOÑA MARÍA JOSEFA JIMÉNEZ UCEDA
4. DON JOSÉ ANTONIO RONDA PORRAS
PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (PCPA)
1. DON ANTONIO ZURERA CAÑADILLAS
2. DOÑA ANA BANDERA MORONES
3. DON FRANCISCO JOSÉ RUIZ LEÓN
4. DOÑA CARMEN BOGAS ARENAS
5. DON VÍCTOR PÉREZ GONZÁLEZ
6. DOÑA MARÍA DEL PILAR MÍNGUEZ NAVAREÑO
7. DON MANUEL MAESTRE BARRANCO
8. DOÑA MARÍA BORREGO GODINO
9. DON FRANCISCO PALMA URBANO
10. DOÑA DOLORES VALIENTE BORREGO
11. DON FRANCISCO CEJAS MORENO
12. DOÑA DOLORES MORENO MORENO
Suplentes
1. DON MIGUEL PÉREZ GARCÍA
2. DOÑA FRANCISCA LÓPEZ GARCÍA
3. DON RAFAEL REYES CARRETERO
4. DOÑA MARÍA ROCÍO RUIZ JIMÉNEZ
VOX
1. DON ALEJANDRO HERNÁNDEZ VALDÉS
2. DOÑA MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO
3. DON JUAN JOSÉ COCA LÓPEZ
4. DOÑA MARÍA DOLORES HERMOSO PORRAS
5. DON JOSÉ RAMÓN MÁRQUEZ NAVARRO
6. DOÑA MARÍA DE LOS DOLORES FERNÁNDEZ CÓRDOBA
7. DON JOAQUÍN CORTÉS LUCENA
8. DOÑA MARÍA LUISA DÍAZ SÁNCHEZ-DIEZMA
9. DON VENTURA REDONDO MORENO
10. DOÑA ARACELI MUÑOZ VILLARREAL
11. DON EDUARDO MOLLEJA CARMONA
12. DOÑA REMEDIOS MARÍA BAENA JANINI
Suplentes
1. DON PEDRO JOSÉ PALOMEQUE HERENCIA
2. DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ SERRANO
3. DON ANTONIO MIGUEL BOGAS FERNÁNDEZ
4. DOÑA SARA MARÍA MONTENEGRO CARRILLO
POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)
1. DON JOAQUÍN MALO DE MOLINA FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA
2. DOÑA BEATRIZ GARCÍA-CONSUEGRA ROMERO
3. DON MIGUEL DELGADO AYUSO
4. DOÑA CARMEN SERRANO MORAL
5. DON ÁNGEL MORALES SILLERO
6. DOÑA CARMENZA AGUDELO RAMÍREZ
7. DON FRANCISCO JORDANO LUNA
8. DOÑA MARÍA PILAR RUIZ NOSEA
9. DON MODESTO BERNÁ BERNÁ
10. DOÑA ARACELI MARÍA RIVAS RAMOS
11. DON JOSÉ MANUEL FIGUEROA SÁNCHEZ
12. DOÑA MARÍA MILAGROS LOZANO GORDÓN
Suplentes
1. DON ANTONIO COSANO LÓPEZ
2. DOÑA CLARA ALCAIDE MORALES
3. DON IGNACIO COSANO LÓPEZ
4. DOÑA MARÍA VICTORIA ARÉVALO GÓMEZ
IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA - MÁS PAÍS ANDALUCÍA - VERDES EQUO - INICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ: POR ANDALUCÍA (PorA)
1. DON JOSÉ MANUEL GÓMEZ JURADO (Independiente)
2. DOÑA ROSA MARÍA RODRÍGUEZ RUZ (IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA)
3. DON JOSÉ LARIOS MARTÓN (Independiente)
4. DOÑA ISADORA PATRICIA DONNIER MUÑOZ (Independiente)
5. DON SEBASTIÁN PÉREZ GALLARDO (IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA)
6. DOÑA ISABEL MARÍA LÓPEZ HUMANES (Independiente)
7. DON LORENZO AGUILAR TABERNERO (MÁS PAÍS ANDALUCÍA)
8. DOÑA PALOMA NOGALES MORALES (IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA)
9. DON ÁLVARO SANTOS LÓPEZ (Independiente)
10. DOÑA MARÍA DOLORES BLANCO ORTIZ (IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA)
11. DON SERGIO DOMINGO ÁLVAREZ DEL MORAL (INICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ)
12. DOÑA LAURA LLORCA PONZODA (VERDES EQUO)
Suplentes
1. DON JOSÉ ANTONIO RANCHAL ÁVILA (Independiente)
2. DOÑA MARÍA DE LOS SANTOS CÓRDOBA MORENO (IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA)
3. DON LUIS NAVARRO GARCÍA (IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA)
4. DOÑA CRISTINA PÉREZ BARNES (Independiente)
ANDALUCES LEVANTAOS COALICIÓN (AL)
1. DON MANUEL ORTEGA FERNÁNDEZ (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)
2. DOÑA ANA MANUELA SÁNCHEZ CORBACHO (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)
3. DON ANDRÉS BERMÚDEZ LUQUE (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)
4. DOÑA ALBA ROSANO RIBERT (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)
5. DON JUAN MANUEL LEÓN LÓPEZ (ANDALUCÍA X SÍ)
6. DOÑA DOLORES LUQUE LUNA (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)
7. DON JOSÉ BELLIDO JIMÉNEZ (ANDALUCÍA X SÍ)
8. DOÑA MARÍA DOLORES GÓMEZ ROJANO (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)
9. DON ISMAEL JIMÉNEZ FRÍAS (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)
10. DOÑA CLARISA CAMPOS ARROYO (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)
11. DON EUFEMIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)
12. DOÑA ARACELI GÓMEZ MORENO (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)
Suplentes
1. DON JOAQUÍN CAMPOS CAÑETE (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)
2. DOÑA ANA RAMÍREZ SÁNCHEZ (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)
3. DON FRANCISCO JAVIER PALACIOS CAÑETE (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)
4. DOÑA ANTONIA REY MURILLO (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)
RECORTES CERO
1. DOÑA MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ DE LA HABA (RECORTES CERO)
2. DON JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ MARTÍN (RECORTES CERO)
3. DOÑA MARÍA ÁNGELES CUADRA LÓPEZ (RECORTES CERO)
4. DON ANTONIO MURO ROMERO (RECORTES CERO)
5. DOÑA MARTA HERRUZO CARMONA (RECORTES CERO)
6. DON RAFAEL ROLDÁN TEJADA (RECORTES CERO)
7. DOÑA ANTONIA FERNÁNDEZ JURADO (RECORTES CERO)
8. DON DAVID CASTILLO RODRÍGUEZ (RECORTES CERO)
9. DOÑA MARINA PETRA MÁRQUEZ MUÑOZ (RECORTES CERO)
10. DON JOSÉ MANUEL ROMERO TORTOLERO (RECORTES CERO)
11. DOÑA SACRAMENTO PEÑA ESPEJO (RECORTES CERO)
12. DON FRANCISCO JOSÉ MUÑOZ RUIZ (RECORTES CERO)
Suplentes
1. DOÑA RAFAELA CASTAÑO PRIETO (RECORTES CERO)
2. DON JUAN JOSÉ CALLEJA DEL ROSAL (RECORTES CERO)
3. DOÑA LUCÍA REQUENA PEREA (RECORTES CERO)
4. DON MANUEL LARA TEJADA (RECORTES CERO)
PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. DON ROBERTO GUIJARRO LÓPEZ
2. DOÑA LAURA MARÍA GÁLVEZ CARMONA
3. DON ADRIÁN GARCÍA BARBARROJA
4. DOÑA BEATRIZ BRIONES TORRES
5. DON PABLO MANUEL FERNÁNDEZ GUERRERO
6. DOÑA CLAUDIA CHENOLL JIMÉNEZ
7. DON ELOY GÓMEZ GARCÍA
8. DOÑA CARMEN FUENTES PARRA
9. DON GUILLERMO GONZÁLEZ SÁNCHEZ
10. DOÑA GLORIA MARÍA SOTO FERNÁNDEZ
11. DON LUCAS JAVIER BARREIRO MESA
12. DOÑA ELISA SANTOS DELGADO
Suplentes
1. DON CARLOS MUÑOZ SANZ
2. DOÑA LUCÍA SALMERÓN RUIZ
3. DON ANTONIO VARO GARCÍA
4. DOÑA ALMUDENA CASTRO GARCÍA
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)
1. DON JUAN LUIS CADENAS DE LLANO BAJO
2. DOÑA IRENE ACAL MARTÍNEZ
3. DON JOAQUÍN MONTAÑÉS RUIZ
4. DOÑA MARÍA JOSÉ VALDIVIA CASTILLO
5. DON ANTONIO LÓPEZ CAÑETE
6. DOÑA MERCEDES CORENTO BELLOSO
7. DON RAFAEL JAPÓN JIMÉNEZ
8. DOÑA SUSANA ALBA ÁLVAREZ
9. DON EFRAÍN ROMANO RODRÍGUEZ
10. DOÑA TERESA DUARTE MARTÍN
11. DON GERARDO CASTILLO MANSO
12. DOÑA MARIA LUISA MORENO HERNÁNDEZ
Suplentes
1. DON MIGUEL ÁNGEL AGUILAR GUTIÉRREZ
2. DOÑA MARÍA VICTORIA ÁLVAREZ ÁLVAREZ
3. DON PEDRO JOSÉ RUIPÉREZ PÉREZ
4. DOÑA ROSARIO ALBA ÁLVAREZ