La Sareb estudiará la vulnerabilidad de María y Manuel si finalmente se queda con la vivienda

Si la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se hace finalmente con la vivienda de María y Manuel, los vecinos de La Magdalena que tendrán que abandonarla después de que la promotora no la pagara, estudiará la vulnerabilidad social de este matrimonio de octogenarios y la concesión de un alquiler social. Según fuentes de la Sareb, la sociedad no puede ofrecer ya una alternativa a la pareja hasta que no se atribuya un propietario final a la casa.

En 2009, el matrimonio compró su vivienda en La Magdalena, pero en 2017 recibió un requerimiento de impago de la Sareb. La promotora a la que habían comprado el inmueble no había cancelado la hipoteca que recaía sobre la casa, a pesar de comprometerse por escrito. Por avatares de la situación económica y de gestión, la casa de María y Manuel se convirtió en garantía de un préstamo que la promotora finalmente no pagó, por lo que la Sareb inició un proceso de ejecución hipotecaria sobre el inmueble.

Aunque la defensa de la pareja ha recurrido dicha ejecución, en noviembre se trasladará a una vivienda a pocos metros de distancia de la que ha sido su hogar durante años. Según han explicado a este periódico desde la Sareb, desconocían la situación de la familia y, ni siquiera, si alguien vivía allí, y defienden que el banco malo “no desahucia a nadie”. Cuando el inmueble sea sometido a subasta pública, han señalado, Sareb podrá quedarse con él o pasar a otro particular. Si se hiciera finalmente con la vivienda, “se estudiará la vulnerabilidad” de la pareja que, por entonces, ya habrá abandonado su casa. Si de ese estudio se certifica que María y Manuel están en situación de vulnerabilidad, “se estudiará un alquiler social”.

Fuentes de Sareb han asegurado que “antes de que nadie se tenga que ir de su casa, se analiza en qué situación se encuentra y cuántos miembros forman la unidad familiar y muchas veces se hace en colaboración con los Servicios Sociales” del Ayuntamiento. Actualmente, Sareb está trabajando con unas 9.000 familias que ya habitan en viviendas de dicha sociedad y que podrían acceder a un alquiler social o asequible. Junto a esta ayuda, ha puesto en marcha un programa de acompañamiento social y un plan de trabajo continuado para que las familias superen su exclusión social.

Sareb tiene en Córdoba un total de 125 inmuebles: 38 viviendas, 33 suelos, 20 obras en curso, 19 terciarios y 15 anejos. Este listado no incluye aquellos activos que no son propiedad de la compañía, como los inmuebles que figuran como garantías de préstamos -como es el caso de la vivienda de María y Manuel- o que se encuentran en proceso de toma de posesión por Sareb.

Asimismo, y dentro de un programa de cesión de vivienda social destinada a la Administración Pública, Sareb ha cedido 1.028 viviendas sociales mediantes acuerdos de colaboración con 33 ayuntamientos. En el caso de Córdoba, la Sareb ha cedido 17 casas.