Los rostros que son ejemplos de igualdad para Andalucía

Córdoba ha acogido este lunes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el acto de entrega de los Premios Meridiana 2021 del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de la Junta de Andalucía, que han distinguido a los rostros, las personas y entidades que son ejemplo de igualdad entre mujeres y hombres, ejemplos que merecen ser replicados en toda la comunidad autónoma.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, han presidido la entrega de estos premios que -entre música y versos dentro de un acto que ha durado cerca de dos horas y en el que se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de la Covid19-, han reconocido la labor, entre otros, del IES Galileo Galilei de Córdoba y del parque tecnológico Rabanales 21 de la capital cordobesa.

El IES Galileo Galilei de Córdoba ha sido premiado en la categoría de Iniciativas que promuevan la educación y el desarrollo de valores para la igualdad, por el proyecto Buzón violeta, un espacio de denuncia anónimo de casos de violencia de género y sexismo entre los chavales del centro educativo. Por su parte, en la categoría de Iniciativas I+D+I, ha sido premiado el Parque Científico Tecnológico de Córdoba Rabanales 21 por su programa Ciencia y Tecnología en Femenino, formando y educando en igualdad en este ámbito.

El fallo del jurado de la 24ª edición de los Premios Meridiana han reconocido la labor desarrollada por personas, colectivos o instituciones en la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombre, una edición en la que han resultado galardonadas en las siete modalidades que conforman estos premios un total de diez personas y/o entidades entre las que han destacado la bailaora María Pagés, Laura Baena del Club de Malasmadres o la superviviente de la violencia de género Ana Bella Estévez. Asimismo, se ha concedido el premio de honor 'Carmen Olmedo Checa' a Pilar Gutiérrez, abogada experta en género, primera directora del Centro Provincial de la Mujer en Sevilla e integrante del equipo técnico del IAM desde hace 30 años.

El resto de galardonadas con los Premios Meridiana 2021 son: en Iniciativas que promuevan la educación y el desarrollo de valores para la igualdad la filóloga y experta en coeducación Elisa Constanza Zamora Pérez, de Sevilla; o en Iniciativas en los medios de comunicación, publicitarios y en las redes sociales se premia a la fotógrafa y cineasta Remedios Malvárez Báez, de Huelva, y a la fundadora del Club de Malasmadres Laura Baena, de Málaga.

También se ha premiado en Iniciativa a favor de la inclusión social o de cooperación al desarrollo se reconoce el ejemplo de superación de Gloria Bazán Zambrana, de Cádiz, trabajadora social con parálisis cerebral; y en Iniciativas empresariales el galardón es para la Asociación Red Profesional #MujeresImparables de Cádiz.

En Iniciativas I+D+I se ha premiado también a María Castellano Arroyo, de Jaén, médica especializada en el campo de la medicina legal y forense y primera mujer catedrática de una facultad de medicina española; en Iniciativas de producción artística, cultural o deportiva se reconoce a la internacionalmente conocida bailaora y coreógrafa de flamenco María Jesús Pagés Madrigal, de Sevilla; y, por último, en Iniciativas contra la violencia de género se distingue a Ana Bella Estévez, de Sevilla, activista y superviviente de la violencia de género que ha creado la 'Fundación Ana Bella para la Ayuda a mujeres maltratadas y madres separadas'.

El jurado de la edición de 2021 ha estado conformado por la directora del IAM, Laura Fernández, como presidenta, y como vocales Desirée García-Escribano, directora adjunta de informativos de Radio Televisión de Andalucía (RTVA); Francisca Gago Aguilera, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales Sol Rural y Premio de honor 'Carmen Olmedo' en la 23 edición de los Premios Meridiana (2020); y Ana González Pinto, delegada territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Sevilla.

Juanma Moreno: "Lucha por la igualdad sin titubeos"

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este 8 de marzo que la comunidad autónoma tiene que continuar su camino "sin titubeos" en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Al respecto, el presidente de la Junta ha animado a "trabajar en el feminismo inclusivo", precisando que éste es "de los días más importantes en el calendario en Andalucía", destacando que, a su juicio, "el 8M tiene que sacudir nuestra conciencia como sociedad", de modo que "tiene que haber muchos 8M en el año", a lo que ha añadido que "se ha avanzado mucho en las últimas décadas, pero queda mucho por hacer".

Además, ha resaltado que los Premios Meridiana visibilizan "el compromiso" del Gobierno andaluz en la lucha por la igualdad, a la vez que advertido de que "la desigualdad es la mayor vergüenza que puede tener una sociedad", subrayando también que "sin igualdad no hay civilización", añadiendo que, "si no se entiende esto, no se entiende nada".

También, ha resaltado que "hay que combatir el machismo todos los días del año de manera directa y contundente" y ha manifestado que es "insoportable" la lacra de la violencia de género, que, a su juicio, "nos destroza como sociedad", además de "causar dolor y repugnancia".