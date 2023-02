La revolución solar cordobesa: la fotovoltaica triplica la potencia instalada en solo año y medio

Córdoba está viviendo una auténtica revolución solar. En apenas año y medio, la provincia ha triplicado su potencia de generación eléctrica a través de la energía fotovoltaica. Pero es que hay planes de multiplicar por ocho la potencia que la provincia tenía instalada en el cercano verano del año 2021. Esta misma semana, el Consejo de Gobierno ha informado favorablemente de otros 31 proyectos más de menos de 50 megawatios de potencia, que se unen a los cinco de más de ese tamaño a los que el Gobierno central le ha dado el visto bueno. En total, 1.650 megawatios de potencia eléctrica más a través de la energía solar que se pondrán en marcha en Córdoba en los próximos ejercicios.

Si se cumplen los plazos y se ponen en marcha los nuevos proyectos, la provincia de Córdoba pasará de los 304 megawatios de potencia eléctrica a través de la energía solar instalados en el verano de 2021 a un total de 2.523 megawatios. Es decir, la provincia estaría en disposición de generar, solo con su potencia solar prevista, casi tanta electricidad como la que consume. Se estima que Córdoba tiene un gasto anual de unos 3.453 megawatios. Tan solo habría que buscar otras fuentes de energía alternativa para los 900 megawatios restantes.

No obstante, con esta capacidad, en momentos pico, la provincia de Córdoba se convertirá en exportadora de energía. Durante las horas centrales del día se producirá mucha más electricidad de la que se consumirá. Eso sí, salvo la puesta en marcha de grandes, y carísimos, acumuladores de energía, por la noche la provincia tendría que importar de otras fuentes la energía a consumir. En este mes de enero, la principal fuente de energía eléctrica ha sido la eólica, que ha supuesto más de la mitad en toda España. A continuación ha estado la nuclear y la de ciclo combinado que utiliza gas natural.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico había marcado el 25 de enero de 2023 como fecha ineludible e improrrogable para el cumplimiento del segundo hito administrativo en la tramitación de los proyectos renovables, de manera que todos aquellos que no tuvieran emitida una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) perderían el derecho de acceso y conexión a la red eléctrica y, por tanto, no podrían continuar con su tramitación.

Ante ello, el gobierno andaluz ha resuelto en toda la región 559 expedientes de plantas renovables, de los que el 80% (445 expedientes) ha recibido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, lo que les permitirá continuar con su tramitación y avanzar en los objetivos marcados por la Junta en el despliegue de energías verdes. Solo en Córdoba han sido 31 proyectos. Por su parte, el Gobierno central ha desbloqueado otros cinco más.

Los municipios donde hay más instalaciones de plantas fotovoltaicas previstas en la provincia son en el término municipal de Córdoba, Guadalcázar, Montemayor, Bujalance, El Carpio, Lucena, Palma del Río, Almodovar y Puente Genil. La mayor planta prevista, de 250 megawatios de potencia, se construirá en el término municipal de Montemayor.

