Radiografía del turista que visita Córdoba: Andaluces, holandeses y franceses, principales viajeros

Los andaluces son los principales turistas que visitan la provincia de Córdoba. Prácticamente, el 65% de los viajeros nacionales que llegan vienen de alguna de las siete provincias de la comunidad autónoma. Mientras que, a nivel internacional, el perfil mayoritario es el del turista holandés, que se ha impuesto al francés como principal visitante extranjero.

Son los datos que se extraen del informe sobre el turismo interprovincial realizado por los residentes en España a partir de la posición de sus teléfonos móviles, que ha publicado el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El informe llega hasta octubre de este año, un mes muy potente a nivel cultural, y que se saldó con unos datos turísticos muy similares a los de antes de la pandemia. Ese mes llegaron a Córdoba un total de 258.991 viajeros (111.297 a la capital), de los que la inmensa mayoría (237.050) eran españoles, mientras que el 8% (24.891) eran extranjeros.

A nivel nacional, Andalucía fue el principal emisor de turistas a Córdoba, con 151.688 viajeros. Le sigue Madrid, con 32.541, Castilla-La Mancha, con 13.290, y Cataluña, con 8.243.

Si bajamos aún más, ¿cuál es el principal visitante de Córdoba? Pues el turista sevillano. La provincia vecina aportó 48.691 turistas a Córdoba en octubre, según sus móviles. Detrás va Málaga, con 46.080. A bastante distancia se sitúan Jaén, con 19.888, y Cádiz, con 13.730. Un dato curioso: quienes menos visitantes brutos aportan, Almería y Huelva, son a su vez los que más se quedan en Córdoba, con estancias medias por encima de los cinco días.

Los datos provinciales, no varían respecto a la capital. Como el INE incluye datos de mayo, temporada alta turística en Córdoba, se puede apreciar que el principal turista que nos visitó entonces siguió siendo andaluz (64.572 viajeros), el segundo el madrileño (31.864), y el tercero castellano-manchego (7.990).

En cuanto al perfil del turista extranjero, sorprende el atractivo que despierta Córdoba en los Países Bajos. De allí llegaron a Córdoba 5.148 viajeros el pasado mes de octubre, el 20%. Es decir, uno de cada cinco extranjeros venía de Países Bajos.

Otro de esos cinco viene de Francia, que aportó 5.002 turistas a Córdoba en octubre, pero que, en mayo, fue el número 1, superando ampliamente al resto (entonces llegaron a la provincia 7.049 franceses, según los datos del INE).

Le siguen, por número de viajeros, Reino Unido (2.086), Alemania (1.720) e Italia (1.431).

De América llegaron a Córdoba 2.429 turistas en octubre, la mayoría de Estados Unidos (1.436), seguido de México (264) y Colombia (193). Asia, donde algunos países han mantenido las restricciones de viaje por el Covid, aportó 415 turistas. 69 de ellos eran chinos, 64 de Japó, 50 de Israel, 37 de Turquía y 35 de Emiratos Árabes.

En cuanto a África, aporta medio millar de viajeros, con Marruecos como principal país emisor, con cerca de 400. Oceanía sólo visó 45 viajes a Córdoba, de los que 40 procedían de Australia.

En España. A nivel nacional, el número de turistas residentes que viajan a una provincia distinta de la de residencia en octubre disminuye un 4,8 por ciento respecto al mismo mes de 2021. El número de pernoctaciones casi disminuye un diez por ciento. La duración media de los viajes es de 4,4 noches.

Las tres comunidades que emiten un mayor número de turistas en el mes de octubre son Madrid, Andalucía y Cataluña. Un total del 1.022.564 castellano manchegos marcharon de turismo a otra provincia en septiembre, según estas estadísticas, lo que la convierte en la sexta región emisora. Es un 4,2 por ciento menos que en mayo de 2021. Desarrollaron un total de 4.678.832 pernoctaciones. Cada castellano manchego de turismo durmió fuera una media de 4,6 noches.

De igual manera, las tres comunidades autónomas que reciben el mayor número de turistas como destino en mayo son también Andalucía, Cataluña y Madrid. Castilla-La Mancha recibió un total de 1.170.583 turistas nacionales (la sexta en términos brutos), lo que supone un 4,1 por ciento menos que en 2021. Aquí pasaron una media de 3,2 noches, lo que suma un total de 3.783.241 pernoctaciones.

