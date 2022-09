¿Quieres ser el Rey Melchor de Córdoba? Ya están aprobadas las bases del sorteo

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes las bases del sorteo popular para la elección del que será el próximo Rey Melchor de la cabalgata de la ciudad.

Al sorteo popular se podrán presentar todas las personas de edades comprendidas entre los 18 y los 65 años, nacidos en Córdoba Capital o residentes en la ciudad. Las personas mayores de 65 años podrán presentarse si, junto a su solicitud, acompañan un certificado médico que acredite reunir las condiciones físicas adecuadas para desempeñar la labor requerida Además, estas personas no deberían haber sido elegidas rey mago en las últimas cinco ediciones.

Los aspirantes podrán presentarse al sorteo entre el 3 y el 31 de octubre. Será el Ayuntamiento el que comunique el sistema de inscripción para la participación en este sorteo popular, que cada año cuenta con más de 300 solicitudes.

El sorteo se celebrará el 15 de diciembre en la sede del Ayuntamiento. El mismo se desarrollará ante el secretario del Pleno y lo organiza la fundación la ONCE.

